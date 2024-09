Manchester United x Twente na Europa League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

As últimas temporadas não foram de muito sucesso para o Manchester United, tanto no cenário inglês quanto a nível Europa. Sob o comando do holandês Erik Ten Hag, o time está em busca de retomar a grande fase de títulos e inicia nesta quarta-feira, 25, a caminhada na Europa League diante do Twente, da Holanda.

A vaga na competição continental veio após conquistar a Copa da Inglaterra no fim da temporada passada diante do rival Manchester City. Agora, a estreia na competição ganha um roteiro especial por conta da relação entre o treinador holandês e o adversário desta tarde.

Manchester United x Twente Foto: Arte/Estadão

PUBLICIDADE Erik ten Hag iniciou como jogador profissional na temporada 1989/1990 justamente na equipe do Twente e soma três passagens pelo clube da província de Overissel. O ex-zagueiro atuou na base depois representou a equipe no time principal. A primeira passagem durou duas temporadas até se transferir para o De Graafschap, também da Holanda, onde ficou mais dois anos. Depois, voltou por mais dois anos para o Twente, entre 1992 e 1994. Acumulou passagens por Waalwijk e Utrecht, também do campeonato holandês, até finalizar sua carreira como atleta no seu clube de formação. A última passagem durou mais oito anos. Lá, conquistou a Copa da Holanda na temporada 2000/01.

Na escalação, Ten Hag pode fazer alterações no onze inicial e colocar nomes como Matthijs de Ligt, Kobbie Mainoo e Christian Eriksen no banco de reservas. No meio, Casemiro e Ugarte devem atuar juntos, enquanto Antony segue como titular no ataque ao lado de Rashford e Hojlund.

No time holandês, o técnico Joseph Oosting tem em seu elenco o atual artilheiro do Campeonato Holandês. Sem Steijn tem seis gols em seis jogos na temporada até aqui e é a principal arma para os visitantes encontrarem o caminho do gol.

A bola rola para o duelo às 16h (horário de Brasília) no Old Trafford, em Manchester, Inglaterra. Neste ano, a competição fará a estreia de um novo formato, assim como a Champions League. Começará com uma fase de liga de pontos corridos com 36 equipes e depois segue com o tradicional mata-mata.

Cada equipe fará oito partidas nesta primeira fase contra oito adversários diferentes, apenas um jogo contra cada um deles. Os oito primeiros colocados passam automaticamente para as oitavas de final, enquanto do 9º ao 24º passam para os playoffs das oitavas e brigam para seguir na competição.

Neste ano, a final da Liga Europa será sediada no Estadio San Mamés, em Bilbao, Espanha.

MANCHESTER UNITED X TWENTE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA EUROPA LEAGUE

Data : 25/09.

: 25/09. Horário : 16 (de Brasília).

: 16 (de Brasília). Local: Old Trafford, Manchester, Inglaterra.

ONDE ASSISTIR MANCHESTER UNITED X TWENTE AO VIVO PELA EUROPA LEAGUE

CazéTV (YouTube).

ESCALAÇÃO DO MANCHESTER UNITED

Manchester United: Onana; Mazraoui, Maguire, Martinez e Dalot; Casemiro e Ugarte; Antony, Fernandes e Rashford; Hojlund. Técnico: Erik ten Hag. ESCALAÇÃO DO TWENTE Twente: Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Bruns e Salah-Eddine; Regeer e Eiting; Rots, Sem Steijn e Van Bergen; Lammers. Técnico: Joseph Oosting. ÚLTIMOS RESULTADOS DE BARCELONA E GETAFE 21/09 - Crystal Palace 1 x 1 Manchester United - Campeonato Inglês



- Campeonato Inglês 22/09 - Almere City 0 x 5 Twente - Campeonato Holandês