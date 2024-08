A partir desta temporada, a Uefa estreia um novo modelo para as competições entre clubes (Champions League, Europa League e Conference League), em que mescla o tradicional mata-mata com os pontos corridos – adotado nas ligas nacionais. O sorteio da nova Liga dos Campeões acontece nesta quinta-feira, 29, a partir das 13h (de Brasília), e tem algumas particularidades em relação a anos anteriores.

Começando pelo número de clubes: até a última temporada, 32 equipes se classificavam para a fase de grupos; em 2024/2025, serão 36 equipes na primeira fase, similar ao formato de “pontos corridos”. Todos os clubes são divididos em quatro potes (nove em cada chave) antes do sorteio, a partir do posicionamento no ranking da Uefa – em teoria, as melhores equipes ficam no pote 1 e as ‘piores’ no pote 4.

A exceção é o atual campeão da Champions League, que sempre ficará no pote 1, independentemente da posição que se encontrar no ranking. Neste ano, como o Real Madrid se sagrou campeão na última temporada, não haveria diferença, já que ele também está entre as nove melhores equipes da Uefa.

Após a divisão, o sorteio é feito de forma híbrida e, diferentemente de outros anos, não serão formados novos grupos. O que acontecerá neste ano é a definição de quais times cada clube enfrentará na primeira fase. Como são 36 participantes, não é possível fazer com que todos joguem contra si; ao invés disso, cada um fará oito jogos, com adversários definidos por meio de software.

troféu taça champions league liga dos campeões Foto: Divulgação/Uefa

Dessa forma, serão feitos 36 sorteios – um para cada clube em ordem decrescente, do primeiro até o quarto pote. Após cada bolinha ser selecionada manualmente, um software, desenvolvido pela empresa inglesa AeLive, fará as combinações de partidas a serem disputadas. Cada time enfrentará oito adversários distintos, sendo dois de cada pote – independentemente de qual o clube selecionado pela bolinha esteja. Há, no entanto, duas restrições para este segundo sorteio, feito pelo computador:

nenhum time pode enfrentar um rival do mesmo país na primeira fase;

nenhum time pode jogar contra duas equipes da mesma liga (Premier League, LaLiga, entre outras) durante a primeira

PUBLICIDADE O software também definirá, instantaneamente, quais confrontos de cada equipe serão em casa e quais serão longe de seus domínios. Isto é feito devido à variedade de combinações que há no sorteio, evitando assim o risco de haver um erro humano durante o processo. A ideia é que, com este formato, ocorram jogos entre equipes de mesmo nível desde a primeira fase. Além disso, times do pote 1 (’mais forte’) enfrentarão ao menos dois adversários que estão entre as primeiras posições no ranking na Uefa; no antigo formato, um clube de cada pote compunha o grupo. Processo de classificação e mata-mata Para definir os classificados, o sistema de pontuação funciona iguais as demais ligas nacionais: três pontos por vitória e um pelo empate. Os pontos são, então, somados e as equipes ordenadas na mesma tabela. As oito primeiras equipes avançam direto para as oitavas de final; já o 9º e o 24º precisão disputar um play-off antes do mata-mata de fato. Será realizado um novo sorteio para definir os confrontos. Os demais, da 25ª à 36ª posição, são automaticamente eliminados das competições europeias nesta temporada – em outros anos, a Champions League possibilitava que os terceiros colocados em cada grupo disputassem os play-offs da Europa League.

A vantagem de avançar entre os oito primeiros é, justamente, se poupar no calendário. Com 36 clubes, os times passarão a jogar dois jogos a mais na primeira fase (oito partidas em 2024/2025 contra seis até 2023/2024); ao se classifica