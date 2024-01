Mano se explica após chamar Yuri Alberto de burro em revés do Corinthians: ‘A atitude, não a pessoa’

Mano Menezes se irritou durante a derrota por 1 a 0 do Corinthians para o São Bernardo, neste sábado, ao ver Yuri Alberto cometendo uma falta de ataque. “Você é burro?”, gritou o treinador ao atacante, conforme captado pelos microfones da transmissão televisiva. Quando foi substituído, Yuri foi recebido com palavras mais carinhosas do comandante, e os dois se abraçaram antes de o jogador se direcionar ao banco de reservas.

Em coletiva de imprensa no Estádio Primeiro de Maio, Mano falou sobre o ocorrido, que para ele não foi nada além de uma cobrança normal do mundo do futebol. "O jogo é um lugar onde as palavras são fortes, mas a gente se abraça depois, porque sabe que a cobrança não é pessoal. A atitude pode ter sido burra no momento, é uma falta de ataque, não pode fazer, está com um homem a mais. É sempre a atitude, não é a pessoa", afirmou o treinador. O lance que irritou o comandante aconteceu depois de uma chegada mais forte de Yuri Alberto no zagueiro Hélder. O defensor pediu tempo para atendimento médico e o atacante quase recebeu um amarelo pela falta.

Mano Menezes perdeu a paciência com Yuri Alberto neste domingo. Foto: Pedro Kirilos/Estadão Conteúdo

Motivos para irritação não faltaram, já que o time alvinegro foi derrotado mesmo com um homem a mais em campo desde antes dos primeiros 15 minutos de jogo, em razão da expulsão de Rodrigo Souza. Antes disso, os dias já vinham sendo difíceis para o Coritnhians, superado também na rodada passada, quarta-feira, quando levou 1 a 0 do Ituano, em Itu. Naquele jogo, Mano teve uma outra fala sobre um jogador que repercutiu bastante. Ao falar sobre uma finalização ruim de Raniele, disse que o volante “achou que estava em Cuiabá” e causou um mal estar com os mato-grossenses.

Neste sábado, defendeu-se e explicou o que quis dizer. Para o treinador, hoje em dia, o futebol está virando um reality, onde as situações de jogo são tiradas de contexto e depois ganham repercussão nas redes sociais. “Quem deu meio ‘chutinho’ sabe que é assim (tem cobrança). Vamos falar com as pessoas do futebol, se quiserem reality show, a gente não faz. A gente está acostumado com a repercussão nas redes sociais. A gente fala ‘em Cuiabá’, a pessoa escreve ‘no Cuiabá', tenta criar uma crise no clube. Eu estava me referindo a um chute de longa distância, disse ‘po, você chutou lá de Cuiabá'. Este foi o termo. Tem a coisa da derrota porque tem que aumentar a derrota

A campanha decepcionante do clube até aqui no Campeonato Paulista entrou na pauta da coletiva. Em três jogos pela competição, o Corinthians tem apenas uma vitória e conheceu sua segunda derrota. “Estamos em início de temporada e uma derrota já tem que ter o tamanho de uma tragédia. Vários clubes grandes estão tendo dificuldades e perdendo jogos. Estamos com um time em construção. A média da nossa equipe, em determinado momento do jogo, era extremamente baixa. O menino Arthur Souza entrou. E ele ia ser herói? Desse jeito vai todo mundo para a vala comum. Não é assim que eu trabalho”, disse o treinador. Em meio a esse momento turbulento, o Corinthians se prepara para uma pedreira na próxima rodada do Paulistão. O desafio vai ser diante do São Paulo, nesta terça-feira,na Neo Química Arena.