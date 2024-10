Marcelinho Carioca chama Tite de ‘Pinóquio’: ‘Ingrato e mentiroso’

Ídolo do Corinthians, Marcelinho Carioca fez duras críticas ao técnico Tite. Em um programa esportivo, o ex-jogador chamou o técnico de “Pinóquio” e “ingrato”, por supostamente ter mandado um representante negociar sua volta ao clube paulista quando já estava fechado com o Flamengo.

Tite foi demitido do time carioca na última segunda-feira, após a derrota para o Peñarol e consequente eliminação do Flamengo na Copa Libertadores. Filipe Luís, então técnico do sub-20 do clube, assumiu a posição no time principal.

Marcelinho reclamou da postura do treinador antes mesmo de sua demissão, em transmissão da Jovem Pan Esportes. De acordo com ele, primeiro Tite havia dito que não assumiria um clube. Depois, teria mentido para a torcida do Corinthians, tentando uma negociação com o antigo clube enquanto já havia fechado com Rodolfo Landim sua nova posição no Flamengo.

Demitido do Flamengo, Tite foi duramente criticado por Marcelinho Carioca Foto: WILTON JUNIOR/Estadão

"Pinóquio. (Mentiroso) pra caramba. Porque no dia que ele falou que veio pra conversar com o Corinthians aqui, aqui próximo estava o empresário dele e ele já tinha fechado com o Flamengo lá e cuspiu no prato onde comeu, que é o Corinthians. É Pinóquio, mente. Ingrato e mentiroso", afirmou. Para o ex-jogador, Tite deveria ter dito abertamente aos torcedores que, apesar da gratidão ao Corinthians, não gostaria de retornar à equipe. Ele também afirmou que, ainda que a má fase corinthiana fizesse o técnico perder alguns jogos, os resultados anteriores dele prevaleceriam no imaginário da torcida. "Ele foi pra seleção brasileira, o Corinthians projetou ele. No momento mais crucial do Corinthians ele disse 'não'. E ele não teve a coragem, a hombridade. Gratidão não tem preço", disse.

Marcelinho Carioca também fez críticas à atuação de Tite no Flamengo, sobretudo sua postura com Gabigol. Segundo ele, o treinador “perdeu” o grupo: “O que ele fez com o Gabigol, não se faz. Ele poderia até ter tirado um jogo. Mas o que ele falou do Gabigol arrebentou o grupo. Ele perdeu o vestiário”.

Ainda assim, Marcelinho não rejeitou completamente uma volta do técnico ao Corinthians. “Agora não, porque o Ramón Diaz está fazendo um trabalho bom. Eu não sei lá na frente”, ponderou. Para ele, os torcedores aceitariam um possível retorno, pensando nos títulos já conquistados por Tite à frente do clube alvinegro.

Flamengo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A partida acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 21h45 (horário de Brasília).