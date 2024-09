Quem é Filipe Luís, ídolo do Flamengo e técnico interino após saída de Tite

Com a saída do técnico Tite, o Flamengo terá Filipe Luís, ex-lateral e atualmente no comando do time sub-20, à frente da equipe a partir dos duelos com o Corinthians pela Copa do Brasil, de forma interina. Aposentado desde o ano passado dos gramados, o atleta retorna ao time profissional na posição de ídolo, após ter conquistados duas Libertadores na posição de lateral-esquerdo do clube. No anúncio de sua despedida, afirmou que nunca abandonaria o clube. “Até breve”, escreveu.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o técnico Tite e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. A direção agradece aos profissionais e deseja sorte na continuidade de suas carreiras. Filipe Luís assume a equipe interinamente”, diz o comunicado divulgado pelo clube nesta segunda-feira.

Como jogador, iniciou sua carreira no futsal, com passagem pelo Jaraguá. Em 2000, iniciou no campo, nas categorias de base do Figueirense. Natural de Jaraguá do Sul, foi no clube catarinense onde ganhou destaque, a partir de 2003, e rapidamente se transferiu para o Ajax, dois anos depois.

No Flamengo, Filipe Luís passou pelas equipes sub-17 e sub-20 antes de assumir o profissional. Foto: Paula Reis/ Flamengo

A maior parte da carreira do lateral-esquerdo se deu, justamente, na Europa. Depois da Holanda, colecionou passagens pelo futebol espanhol, tendo se firmado no Atlético de Madrid, entre 2010 e 2014 e entre 2015 e 2019. Além do clube madrilenho, defendeu o La Coruña e o Chelsea, antes do Flamengo. Filipe Luís tem duas Europa League no currículo, além de um Campeonato Espanhol, pelo período no Atleti. Filipe Luís deu os primeiros passos na carreira como treinador em 2022, ao dar início no curso da CBF Academy; no ano seguinte, em seu último como jogador profissional, recebeu a Licença B, que o permitiu atuar como técnico das categorias de base – e assim o fez. Em janeiro, após anunciar sua aposentadoria dos gramados, assumiu o comando da equipe sub-17 do time rubro-negro.

Filipe Luís assumirá o comando interino do Flamengo a partir da partida contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Foto: Paula Reis/ Flamengo

Em um período de seis meses, Filipe Luís conquistou a Copa Rio, ao vencer o Vasco. O título o credenciou para assumiu o comando do time sub-20, após Mário Jorge deixar o clube, para comandar as categorias de base da Arábia Saudita. Também em junho, conquistou a Copa Intercontinental Sub-20, ao vencer o Olympiacos, no Maracanã, por 2 a 1.

No comando do Flamengo, Filipe Luís terá poucos meses para definir o futuro da equipe na temporada. Caso o clube opte por manter o treinador interinamente até dezembro, ele tem as semifinais da Copa do Brasil, contra o Corinthians, e o Campeonato Brasileiro como únicas competições a serem disputadas.