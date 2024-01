Marcos Leonardo e Di Maria têm parceria destacada em Portugal: ‘Anjo e demônio’

O Benfica venceu o Boavista por 2 a 0 nesta sexta-feira, 19, pela 18ª rodada do Campeonato Português, com destaque para as atuações de Ángel Di María e Marcos Leonardo, que atraíram a atenção da imprensa local. O argentino assinalou um gol e contribuiu com uma assistência para o atacante formado no Santos.

PUBLICIDADE “Ángel e demônio”, estampou a capa deste sábado do jornal A Bola, em uma brincadeira bem-humorada com o nome do craque argentino. O diário esportivo ainda destacou o início promissor da joia brasileira com a camisa do Benfica: “Marcos Leonardo: o jogador que veio para faturar”. Esta foi a segunda partida de Marcos Leonardo desde que ele desembarcou em Portugal. Nas duas vezes em que esteve em campo, a promessa brasileira de 20 anos saiu do banco de reservas. A estreia aconteceu no último domingo, quando ele entrou aos 18 minutos do segundo tempo e marcou o terceiro gol do Benfica na goleada por 4 a 1 sobre o Rio Ave.

Neste sábado, Marcos Leonardo foi acionado aos 25 da etapa final, entrando na vaga do também brasileiro Arthur Cabral. O ex-santista fez o segundo do Benfica no apagar das luzes, aos 49 minutos. Após o jogo, o atacante expressou sua alegria nas redes sociais: “Sensação maravilhosa. Feliz pelo gol e por mais uma vitória com esta camisa.”

Marcos Leonardo chamou a atenção de grandes clubes europeus na última temporada após acumular boas partidas com a camisa do Santos. Roma e Arsenal demonstraram interesse, e o jogador também foi especulado no Real Madrid. Havia a expectativa de que ele deixasse o País na metade do ano passado, mas decidiu ficar para ajudar o time santista na luta com o rebaixamento. Porém, ele acumulou casos de indisciplina e não conseguiu evitar a queda da equipe.

Apesar das especulações, o Benfica foi a única equipe a formalizar uma proposta por Marcos Leonardo e pagou R$ 96 milhões ao Santos para assinar com o jovem até 2029.

Com a vitória diante do Boavista, os portugueses somam 45 pontos no campeonato nacional, ficando a apenas um ponto do líder Sporting. A equipe, sob o comando do técnico Roger Schmidt, retorna aos gramados na quarta-feira, enfrentando o Estoril pela Taça da Liga 2023/24.

