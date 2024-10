Marquinhos rebate sobre possível demissão de Dorival Jr. da seleção brasileira

Na sequência, Marquinhos reiterou que não acredita ser o momento para troca do comando técnico. “Estamos com foco total em buscar, cada vez mais, melhorar e crescer como grupo e como equipe. Os desafios, o tempo e trabalho apenas que vão deixar que a gente vá crescer. Não adianta agora buscar mudanças. Fico muito feliz com o profissional que está aqui do nosso lado, com o trabalho que ele vem fazendo”, concluiu.

O jogador não deixou de admitir que a equipe chegou a ter jogos ruins recentemente. Entretanto, ele apontou que esta Data Fifa serviu para corrigir erros, com conversas e vídeos durante os treinamentos.