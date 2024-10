O Brasil bateu o Chile por 2 a 1 pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, nesta quinta-feira, 10. A vitória de virada levou o time para a quarta posição na classificação e rendeu repercussão e corneta dos torcedores nas redes sociais.

Igor Jesus empatou para o Brasil na vitória contra o Chile. Foto: Rodrigo Arangua/AFP

Classificação Como fica a situação da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa após vitória contra o Chile

Começou com gol de Eduardo Vargas com apenas um minuto de jogo. O torcedor logo não perdoou nas reclamações e confessou saudade de um certo camisa 10.

Também teve saudade de Galvão Bueno. O narrador não pouparia nenhum dos jogadores brasileiros ao começar perdendo para o Chile.

Logo mais, Igor Jesus se consagrou com gol na estreia com a Amarelinha. Teve quem falou que falta o Marlon Freitas pra ficar tudo certo.

Com a virada saindo dos pés de Luiz Henrique, tudo ficou na conta do Botafogo. Foi evocada a história do clube com a seleção brasileira, Garrincha e o título mundial de 1962. Mais três pontos para o clube alvinegro?

Até Bolasie, atacante do Criciúma comentou a partida. Em lance que Raphinha driblou o goleiro Cortés e marcou, o congolês lembrou de um gol perdido por ele na última rodada. Pena que o golaço brasileiro foi invalidado por impedimento.

No fim, toda reclamação se fez justa. Mas quem ama perdoa!