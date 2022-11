Marrocos vence, quebra tabu de 24 anos sem vitória em Copas e põe em xeque classificação da Bélgica

Publicidade

A Copa do Mundo do Catar coleciona mais uma zebra. De maneira heroica, o Marrocos derrotou a Bélgica por 2 a 0, neste domingo, no Estádio Al Thumama, em Doha. Os gols da partida foram marcados por Sabiri, o primeiro de falta no Mundial, e Aboukhlal. Esta foi somente a terceira vitória da seleção marroquina na história das Copas. A última vez ocorreu 24 anos atrás, na França, em 1998.

Com o resultado, o Marrocos vai a 4 pontos, alcança a liderança do Grupo F e mantém vivo o sonho de uma classificação para a fase de mata-mata do Mundial. O próximo confronto será diante do Canadá, na quinta-feira, às 12h (de Brasília). No mesmo horário, Bélgica e Croácia jogam suas últimas fichas por uma vaga nas oitavas.

Antes da bola rolar, um lance curioso marcou a partida. O goleiro Bono, de Marrocos, precisou ser substituído de última hora por Munir. O arqueiro chegou a se perfilar com a equipe no gramado, cantando até mesmo o Hino Nacional, mas avisou a comissão técnica sobre um desconforto na coxa e não foi a campo.

Aboukhlal venceu Courtois bola no ângulo no último minuto de jogo e garantiu vitória por 2 a 0 para Marrocos. Foto: MANAN VATSYAYANA / AFP

A Bélgica iniciou a partida com maior posse de bola, trocando passes e afundando a defesa adversária. As principais oportunidades surgiram em lances de bola parada e lançamentos para o centroavante Batshuayi. O atacante desperdiçou boa oportunidade logo no início, quando recebeu livre na esquerda e chutou em cima do goleiro. Mais cauteloso, o Marrocos apostou nas escapadas em velocidade, principalmente pelos lados do campo.

Sem conseguir furar o bloqueio marroquino, a Bélgica recuou na tentativa de fazer o adversário dar espaços. Marrocos começou a pressionar também. O primeiro lance de perigo veio com Zyech, em chute de longe para fora. Em momento de tirar o fôlego, o goleiro Courtois mostrou habilidade com os pés ao driblar o atacante En-Nesyri na pequena área. A seleção africana voltou a assustar após troca de passes na área, mas Amallah isolou.

Os belgas demonstraram organização tática durante boa parte da etapa inicial, mas esbarravam na falta de velocidade. A rapidez que sobrava aos marroquinos voltou a levar perigo após Hakimi ser lançado pela direita. O lateral do PSG invadiu a área e bateu com força, mas mandou direto para a arquibancada.

A Bélgica tentou marcar em lance de bola parada, com De Bruyne, mas quem balançou as redes foi o Marrocos. Nos acréscimos, Zyech bateu falta venenosa na direita. A bola atravessou a área e morreu no fundo do gol. O VAR chamou o árbitro para analisar o lance no vídeo e foi marcado impedimento de Saïss, que estava com o ombro à frente da linha de defesa adversária. Entenda como a Fifa está se valendo da tecnologia para marcar impedimentos.

Os times voltaram mais insinuantes na segunda etapa. Eden Hazard foi o primeiro a arriscar fora da área, obrigando o goleiro Munir a fazer boa defesa. Observando que tinha espaço para jogar, Marrocos foi para cima e por pouco não abriu o placar quando Boufal chutou cruzado da entrada da área, com a bola passando rente à trave de Courtois.

Jogo aberto e primeiro gol de falta na Copa

Com a seleção marroquina saindo para o ataque, o jogo passou a ficar aberto. A Bélgica, por pouco, não tirou o zero do marcador com Thorgan Hazard. O jogador fez boa jogada na entrada da área e bateu colocado, mas o goleiro defendeu sem dar rebote. Os Diabos Vermelhos tiveram nova chance nos pés de Batshuayi, mas o atacante se enrolou e chutou mascado, sem perigo.

Visivelmente cansado, o time da Bélgica foi ficando cada vez mais vulnerável aos ataques do Marrocos, mas a seleção africana pecava nas finalizações de fora da área e não conseguia trocar passes com qualidade na frente. A insistência foi recompensada e os marroquinos balançaram as redes em lance muito parecido com o gol anulado no primeiro tempo. Sabiri cobrou falta na lateral da grande área e a bola parou no fundo do gol. Sem VAR desta vez. Foi o primeiro gol de falta na Copa do Catar.

Precisando do resultado, Roberto Martínez colocou Lukaku no lugar de um zagueiro. O astro da Inter de Milão estava lesionado e era incerteza antes de a bola rolar. Com a alteração, Marrocos também apelou ao banco de reservas e fechou o time, colocando todos os 11 jogadores atrás da linha da bola. Os belgas pressionaram, mas não conseguiram converter o volume em gols. No fim, Munir deu um chutão para o ataque e Aboukhlal recebeu passe na grande área, batendo sem chance no ângulo de Courtois e dando números finais à partida.

FICHA TÉCNICA

BÉLGICA 0 x 2 MARROCOS

BÉLGICA - Courtois; Meunier (Lukaku), Alderweireld e Vertonghen; Castagne, Witsel, Onana (Tielemans), Eden Hazard (Mertens), De Bruyne e Thorgan Hazard (Trossard); Batshuayi (De Ketelaere). Técnico: Roberto Martínez.

MARROCOS - Munir; Hakimi (Attiat-Allah), Aguerd, Saïss e Mazraoui; Amrabat, Ounah (El Yamiq)i, Amallah (Sabiri); Ziyech, En-Nesyri (Hamdallah) e Boufal (Aboukhlal). Técnico: Walid Regragui.

GOLS - Sabiri, aos 27, e Aboukhlal, aos 47 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Onana (Bélgica) e Sabiri (Marrocos)

ÁRBITRO - César Ramos (México).

PÚBLICO - 43.738

RENDA - Não disponível.

LOCAL - Estádio Al Thumama, em Doha (Catar).