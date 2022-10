McTominay marca nos acréscimos e salva Manchester United de vexame na Liga Europa

Apenas na quinta colocação do Campeonato Inglês, nove pontos atrás do líder Arsenal, o Manchester United também não vem tendo vida fácil na Liga Europa. Nesta quinta-feira, o time precisou de um gol de McTominay, aos 48 do segundo tempo, para se livrar de vexame diante do Omonia Nicosia, do Chipre. O triunfo apertado, por 1 a 0, manteve os ingleses na segunda colocação da chave, atrás da Real Sociedad.

Cristiano Ronaldo mais uma vez decepcionou, pouco aparecendo no ataque e cometendo erros bobos. A fase do astro português é tão ruim que ele conseguiu falhar em dois domínios simples de bola em sequência já na reta final da partida em Manchester, vendo a bola bater em seu corpo e se perder pela linha de fundo. Escapou das vaias graças a jogada individual de Sancho que passou pelos marcadores e cruzou para Mctominay bater forte para aliviar o clima em Old Trafford.

Leia também Áudio do VAR de possível pênalti para o Corinthians é divulgado: ‘Bate na barriga e vai pro braço’

Vale ressaltar que o time inglês criou muitas chances de gol na partida - acima de 30 finalizações -, mas a maioria foi distante do alvo, em clara demonstração de nervosismo. Faltava capricho para os comandados de Ten Hag, que com a igualdade viam os espanhóis abrirem cinco pontos, restando seis em disputa.

Cristiano Ronaldo não conseguiu render e ajudar o Manchester United na Liga Europa. Foto: Oli Scarff/ AFP

Com quatro rodadas disputadas, o Manchester subiu para nove pontos após o triunfo no sufoco. A liderança da chave é da Real Sociedad, com 12 após fazer 3 a 0 no Sheriff. Ambos se enfrentam somente na última rodada e ganhar daqui 15 dias será vital para o United chegar dependendo só de suas forças pela vaga - apenas o primeiro avança direto às oitavas, com o segundo colocado indo para playoff com o terceiro colocado da Liga dos Campeões.

Depois de sofrer no Chipre para buscar virada por 3 a 2 na semana passada, a expectativa era de um triunfo mais tranquilo em Old Trafford. Ten Hag manteve a formação com quatro peças ofensivas, mas com Rashford no lugar de Sancho. No meio, Fred formou parceria de marcação com Casemiro.

Com apoio da torcida e nova chance para Cristiano Ronaldo ao lado do brasileiro Antony, o plano era quebrar a parede defensiva dos cipriotas logo para encaminhar vitória e entrar na briga por vaga direta com a Real Sociedad.

Continua após a publicidade

Os primeiros 45 minutos, contudo, foram sem brilho e com falta de capricho nas finalizações. O segundo tempo começou com um persistente 0 a 0 que deixava o time em situação difícil na chave por causa da vitória parcial dos espanhóis sobre o Sheriff.

Fred, Cristiano Ronaldo, Rashford em mais de uma tentativa, Bruno Fernandes, todos desperdiçaram boas chances na etapa final. E nada de o primeiro gol sair. Antony deu lugar para Sancho e Fred saiu para entrada de Eriksen em tentativa desesperada de Ten Hag modificar o rumo da partida.

O alívio veio quando a torcida já começava a mostrar impaciência. Sancho chamou os defensores para “bailar” e encontrou Mctominay no meio da área. O giro foi indefensável para Uzoho e acabou com o sonho dos cipriotas de somarem seu primeiro ponto na competição.

Demais resultados: PSV Eindhoven 5 x 0 Zurich (Grupo A); Ludogorets 2 a 0 HJK (C); Union Berlin 1 x 0 Malmo (D); Lazio 2 x 2 Sturm Graz (F) e Ferencvaros 2 x 1 Crvena Zvezda e Trabzonspor 4 x 0 Monaco (H).