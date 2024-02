A péssima fase do Corinthians ganhou um novo capítulo com a derrota por 1 a 0 para o Santos em clássico disputado na quarta-feira pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O resultado negativo deixou o time do Parque São Jorge na penúltima posição. Ele pode herdar a lanterna caso o Santo André conquiste ao menos um empate sobre o Mirassol, nesta quinta, às 19h.

Cássio lamenta gol sofrido pelo Corinthians na Vila. Foto: Raul Baretta/ Santos FC

Esta foi a quinta derrota consecutiva do Corinthians nesta edição do Paulistão. O time alvinegro ganhou apenas o jogo de estreia diante do Guarani. Depois, desceu ladeira abaixo, demitiu o técnico Mano Menezes e se envolveu em diversas polêmicas com a sua nova diretoria. Nas redes sociais, os rivais não perdoam o momento vivido pelo clube. Confira os principais memes: