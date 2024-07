Memes: entenda comparação entre Cristiano Ronaldo e Homelander que viralizou

Portugal conta com ótimos batedores de falta, como Bernardo Silva e Bruno Fernandes, mas enquanto CR7 estiver no time, é pouco provável que tais jogadores tenham chance de brilhar. A obstinação e egocentrismo do craque português virou motivo de piada na internet, que começou a compará-lo ao vilão da série “The Boys”, Homelander.

A série retrata uma versão pessimista do mundo dos super-heróis, onde humanos com super habilidades se comportam como maníacos sexuais e predadores violentos, gananciosos e arrogantes. O Capitão Pátria, nome brasileiro da personagem, é o principal super-herói do mundo da produção do Prime Video e uma paródia do Super-Homem.