Memes: ‘dor, desespero e sofrimento’ nas redes após derrota do Corinthians

O Corinthians foi derrotado pelo Vasco por 2 a 0 no Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira, dia 10 de julho, e permaneceu no Z-4 do torneio. Com o resultado, o clube paulista ocupa a décima sétima posição com apenas 12 pontos.

PUBLICIDADE Nas redes sociais, os torcedores corintianos já lamentavam a situação antes mesmo da bola rolar. Com o desenrolar da partida, memes de dor, desespero e sofrimento foram compartilhados. Ao final do jogo, a única esperança era que Ramón Diáz, novo treinador do clube alvinegro, e Mario Balotelli, atacante italiano que interessa o time, salvassem a equipe. Veja os melhores memes da derrota: Antes mesmo do início da partida, a insatisfação do torcedor corintiano já era sentida nas redes sociais.

A situação não está fácil para o torcedor corintiano.

Nem um pouco fácil.

A permanência na zona de rebaixamento também foi um golpe duro para a fiel torcida.

Recém-anunciado pelo Corinthians como novo técnico, Ramón Díaz era o treinador do Vasco no começo do ano. Para alguns, as saudades do ex devem ser forte.

Com a derrota, o Corinthians se mantém no Z-4 e aumenta a crise. Agora, a esperança do corintiano é torcer para o sucesso do novo treinador.

Sobrou até mesmo para o italiano Mario Balotelli, que interessa o Corinthians na janela de transferência.