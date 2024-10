Como Memphis Depay pode ser peça-chave para o Corinthians em busca de título inédito

Eliminado na Copa do Brasil, o Corinthians tem duas competições para disputar até o final da temporada: o Campeonato Brasileiro, em que luta contra o rebaixamento, e a Copa Sul-Americana, em que busca um título inédito na sua galeria de troféus. O campeonato nacional é prioridade para a equipe de Ramón Díaz, mas o torneio nacional surge como a única possibilidade de a equipe se garantir na Libertadores e Copa do Brasil na próxima temporada. E nesse contexto, Memphis Depay, contratado neste ano, se torna peça-chave no elenco.

O holandês tem se aproximado de sua forma física ideal desde que chegou ao Brasil. Antes de estrear, em duelo com o Atlético-GO, em setembro, o atacante ficou mais de dois meses sem disputar uma partida oficial – a última havia sido em julho, contra a Inglaterra, pela Eurocopa. Na Copa do Brasil, que não pôde ser inscrito já que foi regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) após a data limite, ficou em São Paulo treinando no CT Joaquim Grava durante viagem do elenco ao Rio.

O Corinthians enfrenta o Racing nesta quinta-feira, 24, na Neo Química Arena, pela partida de ida da semifinal da Sul-Americana. Três jogos separam a equipe do título continental, que garantiria as disputas da Copa do Brasil e Libertadores no próximo ano. Caso contrário, apenas o Campeonato Paulista e o Brasileirão – seja na Série A ou B – estarão no calendário do clube.

Memphis Depay tem contrato com o Corinthians até julho de 2026. Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians

Memphis Depay já disputou cinco jogos com a camisa do Corinthians desde a estreia. Destes, foi titular em duas ocasiões, diante do Internacional e Athletico-PR, ambas as partidas pelo Brasileirão. Nesse período, marcou um gol e deu duas assistências, números que mostram a importância que o atacante pode ter no esquema tático de Ramón Díaz. Ele deve voltar a ser titular nesta quinta-feira. Com a lesão de Talles Magno, o holandês vai para a terceira partida consecutiva entre os 11 iniciais, formando dupla de ataque com Yuri Alberto. Também colocou Ángel Romero, que ganhava sequência antes da chegada do estrangeiro. E pelos números, Memphis tem um impacto positivo no esquema tático do treinador argentino.

Somando somente as duas partidas como titular, soma uma participação para gol a cada 80 minutos. O Corinthians também observou um aumento no número de chances criadas, quando comparado aos duelos contra o Flamengo, em que Memphis não pôde atuar.

Contra Athletico-PR e Internacional, a equipe somou 14 finalizações certas, enquanto nas semifinais da Copa do Brasil teve apenas oito – aumento de 75% nas partidas em que Memphis foi titular. O Corinthians também aumentou a posse de bola nos dois duelos em que Memphis começou entre os 11 iniciais: 57,5%, enquanto registrou 51,5% diante do time rubro-negro.

Memphis Depay tem recuperado sua forma física no CT Joaquim Grava. Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians

“Esse gol significa o mundo. Sou um atacante que estou entendendo meus companheiros. Mas tenho que buscar as redes sempre e espero que seja o primeiro de muitos”, afirmou Memphis, em entrevista ao Premiere, após partida contra o Athletico-PR. Na Copa Sul-Americana, disputou apenas um jogo até agora – vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza. Entrou no segundo tempo, mas foi responsável pela assistência para Pedro Henrique.

Contratado após aporte financeiro da patrocinadora máster Esportes da Sorte, o vínculo de Memphis com o Corinthians se encerra em julho de 2026. Entretanto, uma das cláusulas no contrato permite que o atacante deixe a equipe sem custos ao final deste ano em caso de rebaixamento. Na próxima segunda-feira, 28, o Corinthians viaja para enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal, em confronto direto no Z-4.