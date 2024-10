Neto cita 2 nomes para serem técnico do Corinthians e diz: ‘Se Tite voltar, eu não torço mais’

O Craque Neto, comentarista do programa os Donos da Bola, da Band, foi enfático na sua opinião sobre quem deve suceder o comando do Corinthians em 2025 caso Ramon Díaz, atual técnico não siga no clube. Entre os nomes levantados por Souza, Velloso e Quesada, que também estavam no programa, Luis Castro, sem clube, e Renato Gaúcho, no Grêmio, são os preferidos de Neto. Em contrapartida, caso Tite, que acabou de deixar o Flamengo, e já teve boa passagem pelo Corinthians, assuma o clube paulista, o comentarista afirmou que não vai mais torcer para a equipe.

“Se o Tite voltar, eu não torço mais para o Corinthians. Enquanto ele for treinador, eu não torço mais para o Corinthians”, ressaltou Neto durante o programa. Para o comentarista o técnico “ideal” seria Luis Castro, que está sem clube desde que foi demitido pelo Al-Nassr, em setembro deste ano. No Brasil Castro esteve à frente do Botafogo, e fazia bom Campeonato Brasileiro até trocar o clube carioca pelo saudita.

Neto aparenta estar constantemente irritado em seu programa Foto: Reprodução/Youtube

Outro nome que agrada Neto é do atual treinador do Grêmio, Renato Gaúcho. "Não fica no Grêmio para o ano que vem, é a informação que eu tenho. E ele seria um nome fortíssimo para assumir o Corinthians. Eu adoraria ter ele, adoraria", disse Neto. Tite, rejeitado pelo comentarista, já assumiu o comando do Corinthians em três oportunidades (2004-2005, 2010-2013 e 2015-2016). Ao todo foram 378 jogos, com 196 vitórias, 110 empates e 72 derrotas, o que dá ao treinador um aproveitamento geral de 62%.

Um quarto nome foi mencionado no programa, o de Pedro Caixinha, que atualmente é técnico do Bragantino. O time de Caixinha está na 13ª posição do Campeonato Brasileiro, com 34 pontos, dois a mais do que o Corinthians, primeiro time da zona de rebaixamento. A equipe do português não vence há cinco jogos na competição.