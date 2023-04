Náutico x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalação das equipes

O duelo entre Náutico e Cruzeiro, pela terceira fase da Copa do Brasil de 2023, é muito importante para as duas equipes, não somente por se manterem vivas na disputa do título, como também para se recuperar de um mau começo de ano. Nesta quinta-feira, 13, começa o confronto, com o jogo de ida nos Aflitos.

Tanto os pernambucanos quanto os mineiros não tiveram bons desempenhos em seus campeonatos estaduais e viram seus maiores rivais chegarem à decisão. Ainda em reconstrução, o Cruzeiro dá seus primeiros passos com o técnico português Pepa, recém contratado, enquanto o Náutico aposta na continuidade de Dado Cavalcanti, que chegou ao time em 2022, após duas passagens - em 2014 e 2017 - e já ganhou a Copa do Nordeste com o Bahia.

NÁUTICO X CRUZEIRO

Data: 13/04/2023 (quinta-feira)

Horário: 19h00.

Local: Aflitos, em Recife (PE).

Torneio: Copa do Brasil - Terceira fase.

Náutico x Cruzeiro. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

SporTV (TV fechada)

Premiere (Pay-per-view)

PROVAVEIS ESCALAÇÕES

NÁUTICO - Vanderlei; Diego Renan, Eduardo Domachowski, Rafael Donato e Rodrigo Gelado; Ralf, Marlone, Guilherme Parede e Lourenço; Vinicius Leite e Neto Pessoa. Técnico : Dado Cavalcanti.

- Vanderlei; Diego Renan, Eduardo Domachowski, Rafael Donato e Rodrigo Gelado; Ralf, Marlone, Guilherme Parede e Lourenço; Vinicius Leite e Neto Pessoa. : Dado Cavalcanti. CRUZEIRO - Rafael Cabral; Wesley Gasolina, Lucas Oliveira e Reynaldo; Igor Formiga, Walisson, Ramiro e Marquinhos Cipriano; Wesley, Gilberto e Bruno Rodrigues. Técnico: Pepa.

QUEM APITA?

Marcelo de Lima Henrique (CE)

ÚLTIMOS RESULTADOS