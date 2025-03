Beting e Rizzo, novos colunistas do ‘Estadão’, respondem: Neymar ainda tem espaço na seleção?

Nesta segunda-feira, 17, o Estadão prepara uma live em seu canal no YouTube (https://www.youtube.com/@estadao) e nas redes sociais (@estadao) com duas referências no jornalismo esportivo: Mauro Beting e Marcel Rizzo. O evento está marcado para começar às 15h (Brasília). Beting e Rizzo passam a integrar o time de colunistas do Estadão.

A apresentação será de Rita Lisauskas. Marcos Antomil, editor-assistente de Esportes no Estadão, também participa da live nesta segunda-feira.

Mauro Beting, colunista do Estadão Foto: Luiz Fernando Mendes

Marcel Rizzo, Jornalista e Colunista do Estadão. Foto: Jarbas Oliveira/Estadão

Na live, um dos assuntos abordados será a seleção brasileira, que enfrenta Colômbia (20/3) e Argentina (25/3) nesta Data Fifa pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Beting e Rizzo irão analisar o cenário após o corte de Neymar e se o jogador ainda tem espaço como titular da equipe neste ciclo. Mauro Beting é uma das maiores referências do jornalismo esportivo, tendo trabalhado ao longo de sua carreira em diversos veículos de mídia e irá escrever colunas semanais no impresso e digital do Estadão, além de fornecer análises sobre o futebol brasileiro em texto e vídeo.

Marcel Rizzo tem uma extensa carreira no jornalismo esportivo, com passagem inclusive pelo Jornal da Tarde, e cobriu diversas Copas do Mundo e Olimpíadas. Ele irá contar os bastidores do futebol nacional, trazendo também o lado dos negócios do mundo da bola.