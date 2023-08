Os olhos do mundo do futebol estão na Arábia Saudita. Depois de contratar Cristiano Ronaldo, Benzema, Kante, Mendy, Roberto Firmino, Fabinho e Mahez, o país contará com Neymar pelos próximos dois anos. O atacante brasileiro foi confirmado como novo camisa 10 do Al-Hilal nesta terça-feira. Contudo, além do jogador ex-PSG, a liga saudita conta com atletas do Brasil em quase todos os times da elite.

No Al-Hilal, Neymar terá a companhia Michael, ex-Flamengo que foi contratado no início de 2022, e Malcom, ex-Zenit, que custou 60 milhões de euros e até a chegada do novo camisa 10 era a contratação mais cara da janela de transferências. Além da dupla brasileira em campo, o astro brasileiro será comandado por Jorge Jesus.

Neymar foi anunciado pelo Al-Hilal nesta terça-feira. Foto: Divulgação/Al-Hilal

Na temporada 2023/2024, 18 times fazem parte da elite do futebol saudita. Dentre esses times, 15 equipes contam com ao menos um brasileiro no elenco para as partidas do campeonato nacional. Atual campeão nacional, o Al-Ittihad é o mais brasileiro das equipes com quatro atletas. Campeão da Libertadores em 2017, Marcelo Grohe é o goleiro do time desde 2019. Além dele, Igor Coronato, Romarinho e o volante Fabinho fazem parte do elenco.

Confira os demais brasileiros na Liga Saudita:

Al-Taawon

Mailson - Goleiro

Andrei Girotto - Zagueiro

Flavio - Meia

Mateus - Meia

Al-Hazm

Bruno Vianna - Zagueiro

Paulo Ricardo - Meia

Vina - Meia/Atacante

Al-Ahli

Roger Ibañez - Zagueiro

Roberto Firmino - Atacante

Al-Nassr

Alex Telles - Lateral-esquerdo

Anderson Talisca - Atacante

Al-Ettifaq

Paulo Victor - Goleiro

Vitinho - Atacante

Al-Shabab

Iago Santos - Zagueiro

Carlos Júnior - Atacante

Al-Fateh

Petros - Volante

Al-Raed

Pablo Santos - Zagueiro

Al-Khaleej

Fábio Martins - Atacante

Al-Wheda

Anselmo - Volante

Al- Akhdoud

Paulo Vítor - Goleiro

Al-Taee

