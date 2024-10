A nona rodada da Premier League promove o clássico londrino entre Tottenham e Crystal Palace neste domingo, com um ingrediente a mais. O jogo será disputado no Tottenham Hotspur Stadium, mas contará com a ausência do atacante coreano Heung-min Son, com dores musculares.

Porém, a empolgação dos torcedores e também dos companheiros de equipe estará ao redor de um jovem de 17 anos, Mikey Moore. Formado nas categorias de base do Tottenham, a joia teve a sua primeira oportunidade na última quinta-feira, pela Champions League, contra o AZ, e saiu de campo com o troféu de melhor da partida.

Neymar do Tottenham? Conheça jogador comparado ao brasileiro após atuação de gala na Champions Foto: Henry Nicholls/AFP

PUBLICIDADE Apesar de não ter marcado gol, o jovem foi imprescindível para a vitória da sua equipe, o camisa 10, James Maddison, comparou a personalidade da promessa à de Neymar. “Do minuto 45 ao 65 pensamos que tínhamos Neymar na nossa ala esquerda. Ele pediu a bola e não teve medo da marcação. Ele tem aquela mentalidade de não ter medo e é um menino adorável”, afirmou Maddison. Mikey Moore tem contrato até 2027 com o Tottenham. Apesar de entrar em campo em apenas oito oportunidades pelo time profissional até aqui, o técnico Ange Postecoglou, reforça a maturidade do jovem para lidar com o atual momento.

“Acho que Mikey só quer ser Mikey e, como eu disse depois do jogo, o que vejo nele é que ele é muito maduro para um garoto de 17 anos, ele lida com as coisas muito bem”, reforçou o treinador.

Postecoglou também enxerga o jovem como alguém pronto para jogar, mas reforça cautela com titularidade; “ Ele está pronto para começar qualquer jogo, mas eu sinto e especialmente com jogadores jovens, você precisa ter muito cuidado com a introdução deles no futebol profissional”.

Pelo time de base, Mikey coleciona bons números:

24 jogos pelo sub-18, com 19 Gols e 13 assistências;

4 jogos pelo sub-21, com um gol e duas assistências.

Próximo desafio do Tottenham será pela Premier League no domingo 03/11, o time londrino encara o Aston Villa que briga pela liderança com Manchester City e Liverpool.