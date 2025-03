Neymar é cortado da seleção brasileira e substituído por Endrick

Neymar foi cortado da seleção brasileira. O desconforto na coxa esquerda que o tirou da semifinal do Paulistão contra o Corinthians também impedirá o astro do Santos de voltar a defender o Brasil. No lugar do camisa 10, o técnico Dorival Júnior decidiu convocar Endrick, jovem astro revelado pelo Palmeiras e que tem sido reserva no Real Madrid.

O lateral-esquerdo Alex Sandro, do Flamengo, e o goleiro Lucas Perri, do Lyon, foram chamados para os lugares de Danilo e Ederson, também lesionados.

Neymar foi cortado da seleção brasileira por causa de desconforto na coxa Foto: Alex Silva/Estadão

PUBLICIDADE Dorival tinha convocado Neymar sem saber do incômodo sentido pelo camisa 10 do Santos, e o departamento médico da seleção brasileira só foi informado do problemas horas antes do clássico do último domingo, três dias depois da convocação. Ao saber que Neymar não enfrentaria o Corinthians, o departamento médico da seleção brasileira entrou em contato com o Santos para entender a condição do atacante. Trata-se de um protocolo padrão da CBF com todos os jogadores convocados. A entidade manteve contato diário com o Santos até ter a certeza de que o atacante não teria condições de jogo. A comissão técnica, então, optou pelo corte.

“Nos últimos dias, após a convocação do dia 6 de março, às 11 horas, o Departamento Médico da Seleção Brasileira, na pessoa do Rodrigo Lasmar, vem nos atualizando a respeito da situação de todos os atletas, em especial Danilo, do Flamengo, Neymar, do Santos, e Ederson, do Manchester City”, afirmou Dorival.

“Após as avaliações realizadas, o Departamento médico da Seleção nos atualizou a respeito da situação de cada atleta. Sendo assim, estamos convocando Lucas Perri do Lyon, Alex Sandro, do Flamengo, e Endrick, do Real Madrid”, completou o técnico.

O desconforto na coxa esquerda foi sentido por Neymar durante treinamento no CT Rei Pelé, dois dias depois de curtir o carnaval do Rio na Sapucaí. Ele já havia relatado o problema quando o Santos bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, na Vila Belmiro.

O Santos afirmou, em comunicado, que Neymar deve permanecer em tratamento, ainda sem condições de jogo, porque um novo exame de controle identificou a manutenção da lesão muscular.

“A precaução com relação a este processo de recuperação ocorre em virtude do longo período sem atividade de alta intensidade do atleta, fato que ressalta a necessidade de um cuidadoso protocolo de prevenção para a retomada de um novo ciclo de treinamentos e jogos”, comunicou o Santos.

“Tivemos longas conversas e todos sabem a vontade que eu estava de voltar, mas entramos em consenso e resolvemos não me arrisca e poder me preparar melhor para zerar totalmente a lesão”, disse Neymar, em seu Instagram. “Faz parte do processo”.

O Brasil é o quinto na tabela das Eliminatórias, com 18 pontos, e precisa se recuperar após dois empates para não ficar fora da zona de classificação ao Mundial de 2026.

Os atletas se apresentam em Brasília na próxima segunda-feira, 17, para o início da preparação. O Brasil enfrenta a Colômbia, na quinta-feira, às 21h45, no Mané Garrincha, na capital federal, e encerra da Data Fifa com o clássico contra a Argentina no dia 25, às 21h, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.