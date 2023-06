Neymar e seu pai mantêm silêncio sobre traição e lago embargado em evento em SP

O leilão promovido pelo instituto de Neymar na noite desta quinta-feira, 22, não teve uma palavra do astro do Paris Saint-Germain sobre sua suposta traição a namorada, Bruna Biancardi, nem comentários de seu pai, Neymar da Silva Santos, a respeito do embargo da construção de um lago de 10 mil metros quadrados na mansão do jogador em Mangaratiba (RJ) devido a diversas infrações ambientais.

Neymar chegou ao evento de mãos dadas com a namorada, Bruna Biancardi, e acompanhado do filho, Davi Lucca. Posou para fotos no tapete vermelho, mas preferiu sair rápido e em silêncio.

Depois, falou sobre vários assuntos em entrevista a BandSports. Discorreu sobre o orgulho de seu instituto que ajuda crianças pobres em Praia Grande, disse aprovar Carlo Ancelotti na seleção brasileira, contou ter saudade de entrar em campo, revelou o desejo de voltar a jogar no Santos e comentou sobre a cobranças que sofre. “Só cobram de quem pode. Nunca fugi de cobrança nenhuma”, afirmou.

Neymar preferiu o silêncio durante o leilão de seu instituto em São Paulo Foto: AP Photo/Wilfredo Lee

Neymar fez aparições ligeiras no leilão. Primeiro, abriu o jantar com um discurso rápido, de 25 segundos, em que agradeceu a presença dos convidados e pediu para darem lances altos. “Muito negocinho pra cima aí, por favor”, falou, em referência às placas que sinalizam os lances. Depois, foi chamado algumas vezes ao palco para posar para fotos.

O que não comentou o anfitrião da festa foi o relacionamento com a namorada. Um dia antes do evento, realizado no Clube Monte Líbano, na zona sul de São Paulo, o atleta publicou um texto para seus 210 milhões de seguidores em que admitiu o erro, sem, porém, confessar que havia traído a mulher.

Continua após a publicidade

No texto da foto em que aparece ao lado da namorada, ele pediu desculpas pela “exposição”, e ataques que ela sofreu nos últimos dias e tentou “justificar o injustificável”.

“Não precisava. Mas eu preciso de você na nossa vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado”, escreveu o jogador para a namorada, que espera um filho do camisa 10 do Paris Saint-Germain.

O atacante do PSG não utiliza o termo “traição” em seu pedido de desculpas, mas admite que errou na relação com sua namorada. “Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida. A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho(a). Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade.”





Neymar, que restringe comentários de pessoas que ele não segue em suas publicações no Instagram, recebeu mais de 100 mensagens em seu apoio após admitir o erro. Entre eles, Luva de Pedreiro, Nenê, Felipe Prior e Marvvila foram algumas das personalidades que comentaram na nota do atleta.

Infrações ambientais em mansão

Perdurou silêncio também no evento a respeito das sete infrações ambientais descobertas pela Secretaria do Meio Ambiente de Mangaratiba na construção de um lago artificial da mansão de Neymar.

Continua após a publicidade

Os fiscais interditaram a obra na tarde desta quinta, horas antes do evento, após denúncias baseadas em publicações nas redes sociais, que mostravam uma grande obra sendo feita, sem autorização ambiental, na propriedade do atleta.

A fiscalização irritou o pai de Neymar, Neymar da Silva Santos. Ele recebeu voz de prisão por ter desacatado a secretária, Shayenne Barreto, mas depois foi liberado.

De acordo com as equipes da prefeitura de Mangaratiba, a construção do gigantesco lago de 10 mil metros quadrados, prevista para terminar no prazo de dez dias, causou sete infrações ambientais: desvio de curso de água, captação de água de rio sem autorização, captação de água para lago artificial, terraplanagem, escavação, movimentação de pedras e rochas sem autorização e uso de areia de praia sem autorização ambiental.

Ele, porém, foi liberado minutos depois para ir ao evento na capital paulista do qual foi um dos anfitriões.

O lago foi construído em tempo recorde: apenas dez dias. E seria inaugurado nesta sexta-feira, uma vez que já estava recebendo a parte de decoração. O projeto ambicioso é resultado de uma espécie de desafio proposto pela Genesis Experience, que registrou todas as etapas nas redes sociais da empresa, Gênesis Ecossistemas, incluindo vídeos em que o pai de Neymar aparece.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, será feito, em breve, o parecer das irregularidades constatadas, e haverá aplicação de uma multa estimada em não menos que R$ 5 milhões em razão do prejuízo ambiental provocado na mansão do jogador.