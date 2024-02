Neymar completa 32 anos nesta segunda-feira, dia 5. Afastado dos gramados desde outubro, o jogador tem repercutido cada vez mais por motivos fora dos campos. A idade acima dos 30 o aproxima cada vez mais de um fim da carreira. Para muitos, o brasileiro poderia mais. Ainda assim, nas redes sociais, os torcedores e fãs relembram feitos positivos na trajetória do astro.

Atualmente, o jogador se recupera de uma cirurgia de correção da ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, machucados em jogo da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa de 2026, em que o Brasil está na sexta colocação. A previsão de retorno é agosto, o que impede Neymar de jogar a Copa América, que será entre os dias 20 de junho e 14 de julho. Recentemente, a aparência do jogador chamou a atenção. Neymar admitiu sobrepeso, mas negou “estar gordo”.

A comemoração entre fãs nas redes sociais volta-se mais ao passado do que ao futuro do craque. Uma página o comparou a Cristiano Ronaldo, que faz 39 anos também nesta segunda-feira. O post dizia que é mais fácil esperar futebol no futuro do português do que do brasileiro. Ainda assim, torcedores de Palmeiras (clube da infância de Neymar) e Santos (clube que o formou) pedem o retorno dele ao Brasil.

Carreira de Neymar