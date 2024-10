Neymar joga hoje pelo Al-Hilal? Entenda situação do atacante após retorno aos gramados

De volta aos gramados após mais de um ano, o próximo passo de Neymar é ganhar ritmo pelo Al-Hilal e, se convocado por Dorival Júnior, na seleção brasileira. Neste sábado, 26, o clube saudita tem compromisso contra o Al Tawoon, pela liga nacional, a partir das 15h (de Brasília). No entanto, o camisa 10 não poderá reforçar o elenco de Jorge Jesus neste fim de semana.

A explicação é simples: Neymar não foi inscrito pelo Al-Hilal para a disputa do Campeonato Saudita em 2024. Diante do quadro de recuperação do atacante, que lesionou o joelho e dois meniscos em outubro de 2023, a expectativa do Al-Hilal e da seleção brasileira era de que o camisa 10 estivesse à disposição a partir do agosto, o que não ocorreu. Por isso, o clube, juntamente com Jorge Jesus, optou por deixá-lo fora da lista enviada à Federação Saudita para a disputa da competição.

Neymar ficou fora pelo limite de estrangeiros. Nesta temporada, a Federação Saudita impõe que cada clube tenha, no máximo, dez estrangeiros por elenco – sendo que dois destes podem ter, no máximo, 21 anos. No elenco atual do Al-Hilal, há dez estrangeiros, mas apenas um com 21 anos – Marcos Leonardo, ex-Santos e Benfica. Dessa forma, há nove jogadores para oito vagas.

Neymar disputou uma partida oficial pelo Al-Hilal um ano após sofrer lesão no joelho. Foto: AFP

Diante da demora para Neymar se recuperar, Jorge Jesus optou por colocar Renan Lodi no lugar de Neymar. Dessa forma, o camisa 10 só pode retornar ao Campeonato Saudita em janeiro, quando é permitido fazer alterações na lista – por causa da janela de transferências –, e se o Al-Hilal optar por inscrevê-lo. Até lá, só poderá disputar a Champions League asiática. Para cada partida do Sauditão, uma equipe pode levar oito jogadores estrangeiros a campo. Yassine Bounou, goleiro marroquino, tem ficado fora da lista de Jorge Jesus enquanto se recupera de lesão. Isso não permite, no entanto que Neymar seja inscrito no seu lugar. O mesmo vale para a Copa do Rei Saudita. Segundo o regulamento da competição, cada clube pode colocar até dez jogadores estrangeiros por partida, mas estes precisam, necessariamente, estar com sua situação regularizada no Campeonato Saudita.

Retorno de Neymar

Um ano e quatro dias após se lesionar em partida da seleção brasileira, o atacante voltou a entrar em campo em uma partida oficial nesta segunda-feira, 21. O brasileiro ficou cerca de 30 minutos em campo na vitória sobre o Al-Ain, por 5 a 4, pela Champions League da Ásia. “Me sinto bem. É muito difícil. O Al-Ain tem um bom time, mas estou feliz. Estou de volta, estou de volta”, disse Neymar, após duelo pela Champions League asiática. Em campo na reta final da partida, teve a oportunidade de ir às redes, mas Khalid Eisa fez boa defesa.

A próxima convocação de Dorival Júnior para a seleção brasileira será anunciada no dia 1º de novembro. O próximo jogo que Neymar pode disputar será no dia 4, contra o Esteghlal, do Irã, pela Champions asiática.

O plano de Dorival e da CBF era aguardar a reestreia de Neymar para, então, debater seu retorno à seleção brasileira. Durante os últimos meses, Jorge Jesus chegou a afirmar que Neymar só retornaria a campo em 2025.

Em 2023, quando havia sido recém contratado pelo clube saudita, o atacante foi convocado por Fernando Diniz para os duelos com Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias. Ele entrou em campo, foi titular e se tornou o maior artilheiro da história da seleção brasileira, superando a marca de Pelé. No entanto, o episódio gerou um atrito com Jorge Jesus e o Al-Hilal. “Não sei porque está na convocação da seleção brasileira um jogador que está lesionado. Não vai jogar, porque não tem condições de jogar. Nem treinar, quanto mais de jogar”, afirmou o treinador português à época.