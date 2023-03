Neymar perde mais de R$ 5 milhões em site de apostas e simula choro em live; assista

Além do futebol, Neymar tem no pôquer e nos sites de apostas outras paixões em sua vida. Também ganha dinheiro com isso como garoto-propaganda. O brasileiro sempre participa de torneios do tipo, sejam presenciais ou online, mas nesta terça-feira o atacante do Paris Saint-Germain sofreu uma dura perda em um site de apostas: 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,6 milhões), o que fez com que ele até “chorasse” durante uma transmissão ao vivo na Twitch. Foi uma simulação, para depois cair na risada.

Garoto-propaganda da PokerStars, plataforma de pôquer, Neymar esboçou uma reação de choro ao descobrir que tinha perdido a quantia na Blaze (um site de apostas online), mas logo brincou com a situação. Alguns de seus amigos chegaram a colocar a música do filme Titanic, que se popularizou ao ser utilizada em momentos de tristeza — como é o caso em que o atacante da seleção brasileira perde 1 milhão de euros. O dinheiro teria sido dado a ele pela própria casa de apostas.

“Conseguiu ir de 1 milhão a zero”, brincou um dos amigos de Neymar na transmissão. Após se recuperar do “choro”, o próprio atacante brincou com a situação. “Vou abrir um canal no YouTube (sobre isso)”, disse, antes de encerrar a transmissão do vivo.

Além da perda milionária, Neymar também sofreu um ataque hacker nesta terça-feira. Seu Twitter pessoal foi invadido por um usuário chamado zestyx64, que publicou mensagens que ficaram no ar por quase 20 minutos. Ele já havia tomado controle dos perfis de Rodinei, Diego Ribas — então jogadores do Flamengo — e Éverton Ribeiro no último ano.

Em fevereiro, o jogador do Paris Saint-Germain participou de torneio de Pôquer em Paris, organizado pela PokerStars, um dia após a derrota do PSG para o Bayern de Munique na Liga dos Campeões. Na ocasião, ele apostou 10,2 mil euros (cerca de R$ 56 mil) e chegou às fases finais da competição. Neymar se recupera de uma cirurgia no tornozelo direito que o tirou de combate da temporada. Ele não atua mais nesta edição do futebol europeu. Ele tem contrato com o PSG até 2027.





