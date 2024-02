O primeiro finalista da Copa Africana de Nações será conhecido às 14 horas (de Brasília) desta quarta-feira, dia 7, no Estádio da Paz de Bouaké, onde Nigéria e África do Sul se enfrentam pelas semifinais. Campeões do torneio em 1996, os sul-africanos buscam o segundo título, enquanto os nigerianos têm a missão de alcançar o tetracampeonato, uma vez que foram os vencedores em 1980, 1994 e 2013.

A seleção que passar vai enfrentar na final o vencedor do duelo entre Costa do Marfim e República Democrática do Congo, que jogam nesta quarta também a partir das 17 horas (de Brrasília). A decisão pelo título está marcada para domingo, no Olímpico de Ebimpé, às 17h (de Brasilia). Um dia antes, no sábado, será realizada a disputa do terceiro lugar, no estádio Le Felícia.

Nigéria e África do Sul se enfrentam por vaga na semifinal da Copa Africana de Nações. Foto: Arte/Estadão

NIGÉRIA X ÁFRICA DO SUL: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA AFRICANA DE NAÇÕES

DATA: 07/02 (quarta-feira)

07/02 (quarta-feira) HORÁRIO: 14 horas (horário de Brasília)

14 horas (horário de Brasília) LOCAL: Estádio da Paz de Bouaké, Costa do Marfim.

ONDE ASSISTIR NIGÉRIA X ÁFRICA DO SUL AO VIVO

Esporte na Band (YouTube)

Band.com.br (site)

Bandplay (streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE NIGÉRIA X ÁFRICA DO SUL

NIGÉRIA: Nwabah; Ekong, Ajayi e Bassey; Zaidu, Onyeka, Iwobi e Ola Aina; Lookman, Osimhen e Moses Simon. Técnico : José Peseiro.

Nwabah; Ekong, Ajayi e Bassey; Zaidu, Onyeka, Iwobi e Ola Aina; Lookman, Osimhen e Moses Simon. : José Peseiro. ÁFRICA DO SUL: Williams; Mvala, Kekana, Mudau, Modiba; Sithole, Mokoena; Zwane, Morena, Tau; Makgopa. Técnico: Hugo Broos.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE NIGÉRIA X ÁFRICA DO SUL