NY Red Bulls x Inter Miami: onde assistir, horário e escalação das equipes

O craque Lionel Messi deve fazer sua primeira partida na MLS neste sábado. Depois de ser campeão da Leagues Cup e de levar o Inter Miami à final da US Open Cup, será a estreia do argentino na liga nacional. Às 20h30, a bola rola para o duelo com New York Red Bulls.

Na Conferência Leste, o Inter Miami ocupa a lanterna. Em 15º lugar, o time de Messi soma 18 pontos, enquanto o conjunto de Nova York tem 29, na 11ª posição. A situação da equipe da Flórida é bastante complicada, mas com um gênio em campo ainda pode sonhar em avançar para os playoffs, restando 12 jogos.

NY Red Bulls x Inter Miami

DATA : 26/08 (sábado).

: 26/08 (sábado). HORÁRIO : 20h30 (de Brasília).

: 20h30 (de Brasília). LOCAL: Red Bull Arena, em Nova Jersey.

NY Red Bulls e Inter Miami medem forças neste sábado. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

AppleTV+ (MLS Season Pass)

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

NY RED BULLS : Carlos; Harper, Reyes, Nocita e Tolkin; Fernández, Edelman, Yearwood e Luquinhas; Vanzeir (Barlow) e Elias Manoel. Técnico : Troy Lesesne

: Carlos; Harper, Reyes, Nocita e Tolkin; Fernández, Edelman, Yearwood e Luquinhas; Vanzeir (Barlow) e Elias Manoel. : Troy Lesesne INTER MIAMI: Callender; Yedlin, Kryvtsov, Miller e Alba; Busquets, Arroyo e Cremaschi; Messi, Josef Martínez (Leonardo Campana) e Robert Taylor (Diego Gómez). Técnico: Tata Martino.

ÚLTIMOS RESULTADOS