O “Boxing Day” é um feriado celebrado em 26 de dezembro no Reino Unido, dia seguinte ao Natal. Contudo, a data também é importante para os fãs de futebol, que são tradicionalmente conhecidos pelos jogos que acontecem no Campeonato Inglês. Com a paralisação das demais grandes ligas da Europa durante as festas de fim de ano, o mundo volta seus olhares para a Premier League e sua maratona de partidas. É uma tradição.

Sem concorrências de outras competições, o “Boxing Day” tem um papel importante do ponto de vista comercial, já que costuma alavancar a audiência do futebol da Inglaterra. Porém, não é unanimidade em meio ao calendário inchado das últimas semanas de 2023. Preocupado com as lesões de sua equipe, Jurgen Klopp, do Liverpool, chegou a “cornetar” o excesso de jogos durante o período.

“Parece exatamente assim (um ponto crucial na temporada). É quinta-feira, domingo, quarta-feira, sábado, terça-feira. É tão difícil, é brutal, e precisamos superar essa sequência de partidas”, disse Klopp em coletiva há uma semana. Ele completou: “O Boxing Day (contra o Burnley) é sempre um jogo importante”.

Boxing Day mantém tradição da Premier League e traz maratona de jogos nesta terça-feira, dia 25. Foto: Jon Super/AP

Por sinal, Andy Robertson e Kostas Tsimikas são desfalques confirmados no confronto diante do Burnley. Luis Díaz é dúvida no ataque por causa de uma pancada no joelho no clássico com o Arsenal.

Origem da tradição

A tradição de disputar partidas no dia seguinte do Natal tem mais de cem anos no futebol inglês. O evento marca a data da primeira partida entre clubes do futebol, que aconteceu em 1860, entre Hallam FC e Sheffield FC, e foi oficializada há 66 anos, em 1957. Consolidou-se desde então na Premier League, tornando o dia 26 de dezembro uma atração especial para os amantes da bola.

Tabela do Boxing Day da Premier League

Cinco das dez partidas da 19ª rodada do Campeonato Inglês acontecem no “Boxing Day” nesta terça-feira. Vale ressaltar que os jogadores em campo realizarão uma ação contra todas as formas de discriminação. Por isso, ficarão de joelhos antes do apito inicial. Os clubes também exibirão materiais da campanha “No Room for Racism” (Não Há Espaço Para Racismo, em português).

Terça-feira (26/12)

9h30: Newcastle x Nottingham Forest

12h: Sheffield United x Luton Town

12h: Bournemouth x Fulham

14h30: Burnley x Liverpool

17h: Manchester United x Aston Villa

Quarta-feira (27/12)

16h30: Chelsea x Crystal Palace

16h30: Brentford x Wolverhampton

17h15: Everton x Manchester City

Quinta-feira (28/12)