Odair Hellmann aposta na recuperação do Santos: ‘Vamos olhar no olho de cada um’

A derrota para o Newell’s Old Boys e a virtual eliminação da Copa Sul-Americana já fazem parte do passado para o técnico Odair Hellmann. Para o treinador, o fracasso na competição deve ser esquecido pelo elenco e exige atitude dos jogadores já no treino desta tarde no CT Rei Pelé.

“No futebol a maioria das pessoas perde mais do que ganha. Nós é que vamos resolver o problema. A gente apanha muito no futebol. Não tem dois caminhos a serem tomados. Só existe um: trabalho. É preciso suar, trabalhar no CT. Não adianta ficar tristinho, nervosinho, amanhã (nesta quarta) vamos olhar no lho de cada um. Temos de buscar o algo a mais para dar esta retomada”, disse o treinador.

Odair confia que o Santos vai se recuperar nos jogos pelo Campeonato Brasileiro, competição que resta para o time até o final do ano. “É possível melhorar o aproveitamento e desempenho do Santos. O jogo foi atípico, diferente. Time entrou em campo com pressão e isso fez a diferença contra nós. Vamos trabalhar a parte tática, técnica e física”, disse o técnico, que se sente ‘respaldado’ para seguir o trabalho.

Odair Hellmann projeta o futuro da temporada do Santos apesar do momento sem vitórias Foto: EFE/ Guilherme Dionizio

A derrota nesta terça-feira em casa foi o sétimo jogo seguido sem vitória do time do Santos na temporada. “Primeiramente é só pedir desculpas mesmo, o resultado não veio dentro de casa, é obrigação nossa ganhar aqui. É continuar, trabalhar quieto, com humildade, focar no Brasileiro e dar a resposta no fim de semana”, comentou Marcos Leonardo, autor do gol santista, na saída de campo após a derrota.

Após ser eliminado de três competições na temporada, o Santos focará suas atenções no Campeonato Brasileiro. O time de Odair Hellmann volta a jogar no próximo sábado, 10, contra o Coritiba fora de casa.