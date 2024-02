Torcedor do São Paulo atira garrafa e quebra vidro de ônibus do Palmeiras, que faz b.o.; veja vídeo

Um dos ônibus que levava a delegação do Palmeiras ao hotel em que a equipe ficará hospedada para o duelo com o São Paulo, em Belo Horizonte, foi atacado por um torcedor tricolor na noite deste sábado. O são-paulino foi detido por policiais. Os rivais jogam no domingo, às 16h, no Mineirão, pela Supercopa Rei.

O fato aconteceu quando o ônibus palmeirense passou em frente ao hotel onde está o time do São Paulo. Uma parte da torcida tricolor se concentrou diante do local para apoiar seus jogadores. Em vídeo, é possível notar que, no momento da passagem do veículo, alguns são-paulinos fazem gestos obscenos e vaiam.

Ônibus do Palmeiras é atacado por torcedor do São Paulo. Foto: Divulgação/ Palmeiras

PUBLICIDADE Porém, quando o ônibus já havia se afastado da frente do hotel, um homem de camisa preta corre em direção ao ônibus e atira uma garrafa verde que parece ser de cerveja. Com a força do impacto, o vidro do veículo ficou estilhaçado. Ninguém ficou ferido. O Palmeiras registrará um boletim de ocorrências. Logo após o ocorrido, um policial, que fazia a escolta da delegação palmeirense, disparou tiros de borracha em direção aos torcedores do São Paulo que estavam aglomerados.

O fato de Palmeiras e São Paulo se enfrentarem na Supercopa gerou debates sobre as condições da divisão da torcida e possíveis problemas com brigas e questões de segurança. Em São Paulo, desde abril de 2016, é permitida apenas a presença da torcida do time mandante em clássicos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) levou o jogo para Belo Horizonte e, com diversas reuniões entre órgãos de segurança e líderes das torcidas organizadas dos dois times, ficou liberado o comparecimento de torcedores de Palmeiras e São Paulo no Mineirão.

A partida é vista pelas organizadas como uma oportunidade de mostrar que é possível realizar um clássico paulista em paz. No entanto, o episódio deste sábado pode comprometer tal percepção.

Palmeiras condena violência

O Palmeiras usou de suas redes sociais para comentar o ocorrido. Um boletim de ocorrência foi feito junto às autoridades mineiras. Confira, abaixo, o comunicado oficial da equipe alviverde:

A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta o ataque a um dos ônibus que levavam a delegação do clube a um hotel de Belo Horizonte (MG), cidade onde se realizará neste domingo (04) a decisão da Supercopa do Brasil. Um dos objetos atirados contra o veículo causou a quebra de uma janela; por sorte, contudo, ninguém se feriu.

Registramos boletim de ocorrência na noite deste sábado (03) e esperamos que o responsável por este ato de vandalismo, já identificado e detido pela polícia, seja punido com o rigor da lei. Não podemos tolerar que, na véspera de um clássico com a presença de duas torcidas, a violência coloque em risco o êxito de um espetáculo tão grandioso.

Que o domingo seja de paz, dentro e fora do Mineirão!