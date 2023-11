Palmeiras 1x0 Athletico-PR: assista ao gol de Endrick e os melhores momentos da partida

O Palmeiras igualou a pontuação do Botafogo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O time venceu o Athletico-PR na noite deste sábado, na Arena Barueri, pela 32ª rodada. Endrick abriu o placar e garantiu o placar mínimo de 1 a 0 para o time paulista. Com o resultado, o time paulista chega a 59 pontos, igualando a pontuação do Botafogo. O alvinegro, porém, fecha a rodada na segunda-feira, contra o Vasco, além de ter o confronto contra o Fortaleza atrasado. O Athletico-PR é sétimo, com 49 pontos. O Palmeiras volta a campo na quarta-feira, contra o Flamengo, no Maracanã. No mesmo dia, o time paranense recebe o Fortaleza, na Ligga Arena.