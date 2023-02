Palmeiras ganha do Bragantino em casa e mantém liderança geral do Paulistão

O Palmeiras fez uma apresentação ruim, mas, ainda assim, deu mais um passo importante para assegurar a melhor campanha do Campeonato Paulista ao derrotar o Red Bull Bragantino na noite desta quarta-feira. No Allianz Parque, Rony e Breno Lopes garantiram o triunfo palmeirense por 2 a 0. O camisa 10 fez de cabeça e o deu a assistência para o camisa 10 marcar um golaço de esquerda no fim da partida.

O atual campeão estadual e brasileiro mostrou que, mesmo quando joga mal, é difícil de ser superado. Até foi inferior ao rival, sobretudo no segundo tempo, mas sustentou a vantagem, adquirida na primeira etapa, graças à competência de seu goleiro e à eficiência do ataque. “A noite é muito feliz pra mim quando a equipe ganha e eu não levo gol”, salientou o experiente goleiro de 35 anos, dono de ao menos três grandes defesas no jogo que o fizeram ser eleito o craque da partida.

Líder geral do torneio estadual com 24 pontos, o Palmeiras permanece como o único invicto da competição e depende apenas de si para conquistar a melhor campanha da primeira fase, condição que garante vantagem de decidir os jogos em casa no mata-mata - a prerrogativa é de jogar no Allianz Parque nas quartas e semifinal e enorme chance de ter o mesmo benefício numa eventual decisão.

Ocorre que o time de Abel Ferreira vê o São Bernardo, que será o rival nas quartas de final, em seu encalço no Grupo D. A equipe do ABC paulista tem 23 pontos, um a menos, é ostenta a segunda melhor campanha no geral. O Bragantino faz uma campanha errática e vê ameaçada a vaga às quartas. Vice-líder do Grupo A, o time de Bragança tem 14 pontos, um a mais que o Santos, o terceiro.

Embora não tenha feito o melhor de seus primeiros tempos, o Palmeiras mostrou uma virtude que lhe é habitual: a eficiência. Chegou pouco ao ataque, mas foi letal em uma de suas primeiras investidas. Pelo alto, Rony foi às redes.

De cabeça, que muito tem usado no Paulistão, o camisa 10 concluiu na primeira trave escanteio bem batido por Raphael Veiga aos 12 minutos. O artilheiro do time no torneio, com cinco gols, quatro deles de cabeça, comemorou com sua tradicional pirueta.

Em vantagem, o Palmeiras não fez mais nada na primeira etapa senão se defender. O Bragantino equilibrou a partida e, em alguns momentos, até foi melhor. Mas foi barrado por Weverton, sempre seguro na meta palmeirense. No fim do primeiro tempo, o que se viu foram entradas duras seguidas de discussões.

Se Weverton foi seguro na primeira etapa, na segunda, o goleiro foi essencial para que os anfitriões sustentassem a vantagem até o fim. Foram ao menos três defesas importantes que mantiveram a baliza palmeirense intacta.

Na frente, o Palmeiras nada tinha produzido até Breno Lopes marcar um golaço nos acréscimos. Rony, que até poderia ser expulso depois de acertar o zagueiro Natan com o pé, ao cair, serviu o camisa 19. Ele driblou o marcador na área e, quase sem ângulo, acertou uma bomba no alto para vencer Cleiton e selar a vitória do único time invicto do Paulistão.

PALMEIRAS 2 X 0 RED BULL BRAGANTINO

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino (Jailson) e Raphael Veiga (Bruno Tabata); Rony, Dudu (Breno Lopes) e Endrick (Giovani). Técnico: Abel Ferreira

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Lucas Cunha, Natan e Juninho Capixaba (Guilherme Lopes); Jadsom (Eric Ramires), Matheus Fernandes e Bruninho (Popó); Artur, Sorriso (Gustavinho) e Alerrandro (Thiago Borbas). Técnico: Pedro Caixinha

Gols: Rony, aos 12 minutos do 1ºT; Breno Lopes, aos 48 do 2ºT.

Juiz: Douglas Marques das Flores.

Cartões amarelos: Endrick, Weverton, Matheus Fernandes, Rony.

Público: 33.352 torcedores.

Renda: R$ 1.549.693,46.

Local: Allianz Parque.