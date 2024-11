Palmeiras vence Corinthians nos pênaltis e é campeão do Paulistão Feminino

O Palmeiras foi pela terceira vez campeão do Campeonato Paulista Feminino. O título veio com vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians no tempo normal, o que levou a disputa aos pênaltis. Nas penalidades a goleira colombiana Kate Tapia foi a estrela ao defender três cobranças das corintianas e assegurar a conquista, celebrada no estádio Brinco de Ouro da Princesa, casa do Guarani, em Campinas.

PUBLICIDADE “É uma conquista muito importante para o clube. Estou muito feliz por fazer esse tipo de trabalho que fizemos hoje. Estou muito feliz por dar essa alegria aos nossos torcedores”, celebrou a goleira, estrela da partida. Ela só não defendeu uma cobrança, a de Eudimilla, que, porém, acertou a trave. O Corinthians terminou a decisão sem converter uma cobrança sequer de pênalti. O Palmeiras errou apenas um. “Quero dedicar esse título para minhas companheiras. Meu propósito é fazer história aqui e estou muito feliz por esse momento”, acrescentou a atleta colombiana.

A primeira partida havia sido vencida pelo Corinthians, por 1 a 0, na Neo Química Arena. Com mando do Palmeiras, o jogo decisivo aconteceu no Brinco de Ouro da Princesa por recomendação da Polícia Militar. Havia o temor de um confronto de torcidas organizadas na capital paulista. O time masculino do Corinthians jogou pela manhã contra o Cruzeiro na Neo Química Arena.

Palmeiras foi campeão do Paulistão Feminino com vitória sobre o Corinthians Foto: Mauro Horita/Ag Paulistão Centauro

Depois de perder a primeira partida, o Palmeiras entrou em campo no interior de São Paulo disposto a tirar a vantagem rival com rapidez e conseguiu. O Palmeiras apresentava uma intensidade muito maior do que o rival e rondava o gol de Lelê com chute de longa distância e levantamentos na área. Aos 13 minutos, o time mandante chegou ao seu gol. Em um rápido contra-atque, Brena recebeu ainda no campo de defesa e avançou pela faixa central.

Ela tinha a opção de Dudinha pelo lado direito e Amanda Gutierres pela esquerda. Brena optou por Amanda, que invadiu a área e finalizou forte: 1 a 0 em Campinas e 1 a 1 no placar agregado da final.

Com seu oitavo gol, Amanda Gutierres se isolou na artilharia do Paulista. A atacante palmeirense é seguida por Ketlen, do Santos, com sete, e por sua companheira de time Brena, com seis.

O Palmeiras continuou com amplo domínio da partida, finalizando com a meia Brena, a zagueira Poliana e a atacante Dudinha. O bombardeio deu resultado aos 35 minutos, com Brena acertando um chute de fora da área. O gol, porém, foi anulado por um toque no braço de Dudinha no início da jogada, ainda no campo defensivo do Palmeiras.

Aos 41 minutos, o Palmeiras conseguiu a virada na decisão e novamente Brena participou da jogada. Ela cobrou falta na área, Amanda Gutierres ajeitou após rebote da zaga e Dudinha bateu de primeira. Lelê não teve chances.

O primeiro tempo terminou com oito finalizações do Palmeiras (cinco em direção ao gol) e nenhuma do Corinthians. Na saída para o intervalo, Gabi Portilho, do Corinthians e da seleção brasileira, definiu o que aconteceu na primeira metade da partida: “O time entrou apático”.

Na volta para o segundo tempo, o técnico Corinthians, Lucas Piccinato, mexeu no time. A atacante Gabi Zanotti, única advertida com cartão no primeiro tempo, deu lugar para Vitória Yaya. Em sua primeira participação, ela diminuiu. Após cruzamento de Paulinha pela esquerda, Yaya apareceu entre as zagueiras do Palmeiras e sozinha diante da goleira Tapia desviou, de cabeça, para o gol.

PENALIDADES