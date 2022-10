Paquetá se destaca e West Ham ganha do Fulham de virada; Andreas Pereira marca

Continua após a publicidade

O West Ham venceu o Fulham por 3 a 1 de virada em Londres pela 10ª rodada do Campeonato Inglês no início deste domingo. Lucas Paquetá brilhou na articulação de jogadas do time mandante e foi peça importante para o West Ham buscar a virada após Andreas Pereira abrir o placar para o Fulham no início da partida.

Com mais esta vitória, o West Ham sobe para a 13ª colocação, com 10 pontos. O Fulham está em nono, com 11 pontos, e chega a duas derrotas seguidas. O clássico londrino ainda foi marcado por polêmicas de arbitragem nos três gols do West Ham. Além de Paquetá e Andreas, Carlos Vinícius foi mais brasileiro titular no jogo.

Leia também Eliminatórias para Euro 2024 apontam reedição da final entre Inglaterra e Itália

Com a vitória, o West Ham sobe para a 13ª colocação do Campeonato Inglês. Foto: Ben Whitley/PA via AP

West Ham e Fulham fizeram jogo muito polêmico e agitado, com destaque para dois brasileiros de cada lado, Lucas Paquetá e Andreas Pereira. Logo aos 5 minutos, o volante do Fulham acertou um lindo chute de dentro da área e, mesmo sem ângulo, abriu o placar para o time visitante. O Fulham chegou a acertar o travessão do West Ham minutos depois.

A partir disso, o time da casa dominou o primeiro tempo. Paquetá deixou o italiano Gianluca Scamacca duas vezes na cara do gol, com passes brilhantes, mas o atacante foi superado pelo goleiro Leno. Scamacca ainda teve uma terceira chance, mas parou no goleiro alemão.

Aos 27 minutos, Andreas Pereira e Dawson se agarraram dentro da área e, após advertir os dois por algumas vezes, o árbitro marcou pênalti para o West Ham. Jarrod Bowen deslocou o goleiro na cobrança e empatou o jogo.

O time da casa seguiu melhor no jogo e conseguiu a virada no segundo tempo, quando Scamacca finalmente conseguiu superar o goleiro Leno. O italiano recebeu mais um passe decisivo de Lucas Paquetá, dominou e tocou por cima do goleiro, marcando 2 a 1 com um belo gol. O lance teve revisão do VAR e também gerou muita reclamação por um possível toque na mão do atacante.

Continua após a publicidade

Michail Antonio, que veio do banco, marcou o terceiro gol do West Ham já aos 45 minutos para matar o jogo em Londres. O camisa 9 finalizou, pegou o rebote dado por Leno para fazer o terceiro gol com tranquilidade. O terceiro gol também foi motivo de muita reclamação com a arbitragem por mais um possível toque na mão do atacante.

No mesmo horário, o Crystal Palace venceu o Leeds de virada por 2 a 1 jogando em casa, também em Londres. O Crystal Palace chega a nove pontos, na 15ª colocação, uma atrás do Leeds, que tem a mesma pontuação.