Patrocínios dos clubes da Série A geram receita de quase R$ 1 bilhão somente em 2025

Os clubes brasileiros estão cada vez mais lucrando e aumentando as receitas em cima de patrocinadores. Contando apenas patrocinadores master, os clubes do Brasileirão deste ano vão faturar aproximadamente R$1 bilhão, somados os valores de todas as 20 equipes.

Neste ano, 18 dos 20 patrocinadores master da edição do Campeonato Brasileiro são casas de apostas. Apenas Mirassol e Red Bull Bragantino não vão carregar o nome “Bet” em seu principal espaço no uniforme.

Evento de apresentação da Sportingbet (13/01/2025) Apresentação da Sportingbet, novo patrocinador master da S.E. Palmeiras, no Parque Mirante-Allianz Parque, em São Paulo-SP. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras Foto: FABIO MENOTTI

PUBLICIDADE “O futebol brasileiro tem se profissionalizado cada vez mais, trazendo grandes jogadores e aumentando sua visibilidade global. Isso torna o produto atrativo para as grandes empresas, que naturalmente vão procurar investir no espetáculo. Diante desse cenário, há um movimento lógico dos clubes em valorizar suas marcas e, consequentemente, atrair receitas maiores para suas camisas”, aponta Bruno Brum, CMO da End to End, agência que conecta o torcedor à sua paixão e é um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo. A valorização pela exposição da marca, a chegada de grandes craques ao futebol brasileiro, e a reestruturação dos setores comerciais e de marketing foram fundamentais para que o cenário atual se tornasse uma tendência, e não só algo momentâneo.

Publicidade

“Cenário hoje remonta ao de inauguração de um grande Shoppping Center, com enorme disputa por um lugar no mesmo, mas com uma indefinição de quais lojas vão permanecer no longo prazo, na composição do seu mix. Como se deu em outros países, e em diferentes segmentos, é razoável pensar que não teremos mais do que seis casas (serviços de apostas) controlando três quartos ou quatro quintos do montante total gasto pelos brasileiros com apostas esportivas, e por isso teremos por alguns anos, de vinte a trinta buscando um desses seis lugares, pagando por espaços para suas marcas um valor que é desproporcional ao que pagariam se esse mercado estivesse já consolidado”, afirma Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports Brazil, empresa de entretenimento norte-americana, comandada pelo cantor Jay-Z, que gerencia a carreira de centenas de atletas.

“No curto prazo, os clubes serão beneficiados por essa disputa, vendo seus uniformes e outras propriedades sobrevalorizadas, angariando fundos nunca captados com patrocinadores de qualquer outro segmento”, complementa Thiago.

Como foi em 2024?

Seguindo a linha dos últimos anos, os bancos e as casas de apostas foram as maiores responsáveis pelos patrocínios do Campeonato Brasileiro em 2024, compondo 35 do total de 132 marcas que foram exibidas pelos 20 times da Série A. De acordo com o estudo Mapa do Patrocínio, feito pelo Ibope Repucom e divulgado neste mês, as companhias do setor financeiro lideraram a quantia, com 20 patrocínios, enquanto as bets estavam presentes em 18 clubes, com 15 empresas.

Em relação às casas de apostas, houve um crescimento de 25% em comparação com 2023, quando 12 empresas do setor estavam nos uniformes. Uma das explicações para o dado é o crescimento de contratos pontuais, que saltaram de sete, em 2023, para 25 em 2024 - um aumento de 257%.

Publicidade

“Estamos colocando o Internacional na vanguarda do setor, combinando análise de dados, criatividade e alto poder de execução. Este é o inicio de um esforço ainda maior do clube para aumentar nossas receitas, e com isso sermos cada vez mais competitivos”, afirma o presidente do Internacional, Alessandro Barcellos.

“Aumentamos a arrecadação em patrocínios com nosso novo contrato, que é um dos maiores do futebol do Nordeste, e coloca nosso clube em uma posição de disputar novos patamares”, aponta Yuri Romão.

O destaque ficou por parte do setor financeiro (bancos, corretoras, consórcios, seguradoras, entre outros), que passaram de 16 para 20 marcas na última temporada. Já as casas de aposta, inclusive, ocupam a vice-liderança do levantamento, com 15 empresas. Os serviços de saúde finalizam o top 3, com 13 marcas.

Alimentação, com 11, e imobiliárias e construção, com sete, também tiveram notoriedade. Somadas, as companhias totalizaram 55% de todas as patrocinadoras de 2024.

Publicidade

Os patrocínios da Série A do Brasileirão