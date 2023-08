Paulinho marca 1º gol da nova arena do Atlético e entra para a história do clube; vai ganhar placa

Paulinho está na história do Atlético-MG e da sua nova arena, inaugurada neste domingo em jogo contra o Santos, pela 21ª rodada do Brasileirão. O atacante marcou os dois primeiros gols na abertura oficial do estádio em Belo Horizonte. Deve ganhar uma placa. Os gols foram um em cada tempo, com duas assistências do companheiro Hulk. Paulinho sempre será lembrado como o atleta que marcou o primeiro gol na arena MRV.

O jogador tem sido um dos principais na retomada do time na temporada. Paulinho também tem combinado muito bem com Hulk, o camisa 7 da equipe e ex-jogador da seleção. O clube fez uma festa neste domingo para a abertura de seu estádio. O clube tem projetos ambiciosos a partir dele, como mirar a competitividade de Flamengo e Palmeiras. Paulinho faz parte desse projeto.

Paulinho foi contratado nesta temporada. Não tinha ideia que cairia como uma luva no time mineiro. Ele começou no Vasco antes de ser vendido para o futebol alemão. Estava no Bayer Leverkusen. Não demorou para ganhar o torcedor atleticano. Nem para se dar bem ao lado de Hulk.

Paulinho entra para a história do Atlético-MG ao marcar o primeiro gol da Arena MRV. Foto: Pedro Souza/Atlético

O Brasileirão é o único torneio do time na temporada após queda na Libertadores diante do Palmeiras, há duas semanas. Felipão passou por dificuldades e agora parece encaminhar boas vitórias. Com os três pontos da vitória, o Atlético soma 30 pontos e volta a se colocar na briga por vagas na Libertadores do ano que vem.