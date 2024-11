Pelé ganha homenagem em exposição imersiva com coleção inédita e barbearia ‘trazida’ de Santos

A exposição “Uma Homenagem ao Rei Pelé”, organizada pela Multiverso Experience, se debruça sobre a trajetória do atleta, sem enveredar pela vida familiar e episódios privados. “Nosso plano, desde o início, era contar a carreira futebolística do Pelé. Não falamos do Pelé cantor, do Pelé ator, nem do Pelé namorador e do Pelé pai. É uma homenagem ao Rei do Futebol”, explica Marcelo Duarte, curador da exposição, em entrevista ao Estadão.

Um dos pontos fortes são as cerca de 100 peças de memorabilia do Rei. Alguns itens nunca foram expostos publicamente por pertencerem à coleção particular do empresário Antonio Bulgarelli, dono da marca Athleta, parceira de Pelé e da seleção brasileira por décadas. São peças valiosas, como as camisas que o Rei usou em suas despedidas da seleção, em 1971. Até mesmo camisas dos rivais, das seleções da Áustria e da Iugoslávia, constam na exposição. Há ainda faixas de campeão e álbum de figurinhas das seleções dos anos 60.