Goleiro da Inglaterra usou ‘cola’ em garrafa para defender pênaltis da Suíça na Euro

Goleiro da Inglaterra, Jordan Pickford fez sua lição de casa antes do duelo contra a Suíça nas quartas de final da Eurocopa, neste sábado.

Pickford defendeu a cobrança de Akanji, batedor inaugural dos suíços, e ela veio conforme o planejado.

Jordan Pickford defende cobrança de Akanji nas quartas de final da Euro Foto: Andreea Alexandru/AP

O goleiro havia feito uma “cola” indicando onde estavam as tendência de lado em que ele deveria pular para cada cobrador da Suíça.

Com Akanji, único que errou sua cobrança na disputa, estava escrito um “pule para a esquerda”. De fato, o zagueiro bateu no canto esquerdo do goleiro, que fez a defesa e garantiu a classificação inglesa por 5 a 3 nas penalidades.