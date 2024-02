Porto x Arsenal: onde assistir, horário e escalações das equipes

O Porto avançou ao mata-mata da Champions após terminar na vice-liderança do Grupo H, com 12 pontos, mesma pontuação do Barcelona, mas com saldo pior no confronto direto. Em sua última partida na fase classificatória, derrotou o Shakhter Donetsk por 5 a 3. No Campeonato Português, a equipe do atacante brasileiro Evanílson está na terceira colocação, com 48 pontos, sete atrás do líder Benfica.

Já o Arsenal se classificou ao liderar a Chave B, com 13 pontos, quatro acima do PSV, da Holanda, com quem empatou por 1 a 1 no último compromisso da etapa de grupos. O time londrino, dos brasileiros Gabriel Jesus, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, é o terceiro colocado no Campeonato Inglês, com 55 pontos, dois a menos do que o líder Liverpool.