Presidente da federação francesa se desculpa por ‘esnobar’ Zidane: ‘Comentários desajeitados’

Após ser duramente criticado por astros como Mbappé, Djorkaeff e Ribéry, o presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF) Noël Le Graët fez um pedido de desculpas ao ex-jogador Zinedine Zidane nesta segunda-feira. Na entrevista, o dirigente disse que “não atenderia o telefone” se o ídolo francês o procurasse para treinar a seleção. Ele classificou o seu discurso como “comentários desajeitados” e afirmou ter consciência da grandeza do ex-meia do Real Madrid para o futebol da França.

“Gostaria de pedir desculpas por estas declarações que não refletem absolutamente o meu pensamento, nem a minha consideração pelo jogador que foi e pelo treinador que se tornou. Dei uma entrevista que não deveria ter concedido porque procuravam polêmica ao opor Didier Deschamps (técnico da França na Copa do Catar) a Zinedine Zidane. São monumentos do futebol francês”, afirmou.

Livre no mercado desde que saiu do Real Madrid, Zidane foi 'esnobado' por Le Graet Foto: Susana Vera/REUTERS

Zidane era cotado para assumir o comando da seleção francesa, mas a entidade optou por renovar o vínculo com Deschamps. Na entrevista, Noël Le Graët descartou e minimizou a importância do ex-camisa dez para a função.

“Confesso que fiz comentários embaraçosos que criaram um mal-entendido. Zinedine Zidane conhece a imensa estima que tenho por ele, como todos os franceses”, afirmou o presidente da FFF.

Quem também se manifestou a favor de Zidane foi Laurent Blanc, integrante da seleção francesa que ganhou o título da Copa do Mundo de 1998. O ex-zagueiro, que atualmente é técnico do Lyon, disse que um simples pedido de desculpas não será suficiente para diminuir o estrago causado pela entrevista de Le Graët.

“Somos unânimes em dizer que essas são observações desajeitadas, para dizer o mínimo. É fácil pedir desculpas, dura dois segundos. Mas as palavras permanecem”, afirmou em entrevista coletiva.

Zidane está livre no mercado desde maio de 2021, quando deixou o Real Madrid, no meio de seu contrato com o clube merengue. O treinador de 50 anos também é especulado como sucessor de Tite na seleção brasileira.