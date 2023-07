Torcida do Palmeiras cobra Leila por reforços com anúncio em Nova York; veja vídeo

A insatisfação do torcedor do Palmeiras com sua presidente, Leila Pereira, está atravessando fronteiras. A cobrança por reforços na equipe alviverde se intensificou primeiro após a compra de um avião por parte da mandatária. Depois, pela eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil. Agora, os protestos chegaram aos Estados Unidos.

Leia Pereira está atualmente em Nova York e uma torcida organizada do Palmeiras aproveitou a oportunidade e chamou a atenção da presidente de uma maneira muito peculiar. Foi alugado um telão em plena Times Square um dos lugares mais turísticos e com altíssimo fluxo diário de pessoas de Manhattan. As mensagens “cadê nossos reforços” e “cumpra suas palavras e promessas” foram exibidas em português e em inglês, além de mostrar imagens da torcida em frente à Academia de Futebol.

Além da mensagem nas ruas de Nova York, a torcida ainda se manifestou nas redes sociais. “Já que ela tá de férias, enquanto a torcida inteira do Palmeiras está pedindo reforços. O protesto chega até ela”, escreveu.

Torcida do Palmeiras cobra Leila Pereira em Nova York. Foto: Reprodução/Twitter @torcidamv83

No Brasileirão, o Palmeiras atualmente ocupa a 5ª colocação com 28 pontos, numa área da tabela bastante acirrada. A equipe alviverde entra em campo neste domingo contra o América-MG, fora de casa. Na Libertadores, tem pela frente o Atlético-MG pelas oitavas de final. A primeira partida acontece na próxima quarta-feira, dia 2, mesma data em que é fechada a janela de transferências.