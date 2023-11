PSG x Monaco: onde assistir, horário e escalação das equipes

Líder do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain encara o Monaco, terceiro colocado, nesta sexta-feira, dia 24, para ampliar sua vantagem no topo da tabela. A partida é válida pela 13ª rodada da Ligue 1 e acontece no Parque dos Príncipes, a partir das 17h (horário de Brasília). Caso vença, os visitantes igualam o atual campeão em número de pontos.

Após um início de altos e baixos, o PSG engatou uma sequência de cinco vitórias consecutivas nas últimas rodadas e assumiu a liderança isolada da competição. Está a um ponto do Nice, vice-líder, que perdeu a primeira colocação na tabela após empate diante do Montpellier na última rodada.

PSG e Monaco se enfrentam pelo Campeonato Francês. Foto: Arte/Estadão

PSG X MONACO: TUDO SOBRE O JOGO PELO CAMPEONATO FRANCÊS

DATA : 24/11 (sexta-feira).

: 24/11 (sexta-feira). HORÁRIO : 17h (horário de Brasília).

: 17h (horário de Brasília). LOCAL: Parque dos Príncipes, em Paris, na França.

ONDE ASSISTIR PSG X MONACO AO VIVO

ESPN;

Star+.

ESCALAÇÕES DE PSG E MONACO

PSG : Donnarumma; Hakimi, Mukiele, Skriniar e Lucas Hernández; Fabián Ruiz, Vitinha e Soler; Dembelé, Kolo Muani e Mbappé. Técnico : Luis Enrique.

: Donnarumma; Hakimi, Mukiele, Skriniar e Lucas Hernández; Fabián Ruiz, Vitinha e Soler; Dembelé, Kolo Muani e Mbappé. : Luis Enrique. MONACO: Kohn; Singo, Magassa e Matsima; Vanderson, Camara, Zakaria e Jakobs; Akliouche e Golovin; Ben Yedder. Técnico: Adi Hütter

