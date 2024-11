PSG x Toulouse pelo Campeonato Francês: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Líder isolado do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain volta a campo nesta sexta-feira, 22. O PSG recebe o Toulouse, a partir das 17 horas (de Brasília), no Estádio Parque dos Príncipes.

O duelo é válido pela 12ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV (no Youtube) e da Amazon Prime (streaming).

PSG recebe o Toulouse nesta sexta-feira pelo Francês Foto: Divulgação

PUBLICIDADE O Paris Saint-Germain vem de quatro vitórias seguidas na competição nacional e está invicto. A equipe lidera a tabela, com 29 pontos, com seis de vantagem para o vice-líder Monaco. Para o confronto desta sexta-feira, o PSG tem alguns desfalques. O zagueiro brasileiro Marquinhos está suspenso. Já Presnel Kimpembe, Lucas Hernández e Gonçalo Ramos estão entregues ao departamento médico.

O Toulouse, por sua vez, está no meio da tabela, na décima colocação, com 15 pontos. O time embalou três vitórias nas últimas três rodadas da Ligue 1. O zagueiro dinamarquês Rasmus Nicolaisen, lesionado, não poderá atuar diante do PSG.

PSG x TOULOUSE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO

Data: 22/11

22/11 Horário: 17 horas (de Brasília)

17 horas (de Brasília) Local: Parque dos Príncipes, em Paris

ONDE ASSISTIR PSG X TOULOUSE AO VIVO

CazéTV (no Youtube) e Amazon Prime (streaming).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PSG

PSG: Safonov; Hakimi, Lucas Beraldo, Skriniar, Zague; João Neves, Mayulu, Fabian Ruiz; Doue, Asensio, Barcola. Técnico: Luis Henrique.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO TOULOUSE

TOULOUSE: Restes; Kamanzi, Sidibe, Cresswell, Akdag, Donnum; Casseres, Sierra; Aboukhlal, King, Gboho. Técnico: Carles Martínez Novell.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE PSG E TOULOUSE

09/11 - Angers 2 x 4 PSG - Campeonato Francês

- Campeonato Francês 10/11 - Rennes 0 x 2 Toulouse - Campeonato Francês