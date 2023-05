São Paulo encara Puerto Cabello buscando encaminhar a vaga no mata-mata da Copa Sul-Americana

O São Paulo volta a jogar pela Copa Sul-Americana nesta terça-feira, às 21h30, contra o Puerto Cabello, na Venezuela. Com duas vitórias e um empate, o time de Dorival Junior lidera o grupo D e pode encaminhar a vaga no mata-mata em caso de vitória fora de casa. Apesar disso, o time paulista terá que superar uma longa viagem e os desfalques de Nestor e Arboleda, poupados por sobrecarga muscular.

Sem perder há 10 jogos, com seis vitórias e quatro empates, o São Paulo busca “mudar a chave” nesta terça-feira. Depois de ´três semanas sem jogar na Copa Sul-Americana, o time de Dorival Júnior volta a atuar pela competição, fora de casa, e pode encaminhar a vaga para o mata-mata em caso de vitória.

Com sete pontos, o São Paulo não se garante nas oitavas de final nesta rodada. Mesmo em caso de vitória, o time paulista não conseguirá abrir a vantagem necessária para avançar de fase com antecedência, já que Tigre e Tolima se enfrentam na rodada e seguirão com chances de classificação para as duas últimas rodadas. Contudo, uma vitória na Venezuela fará com que o time precise de um triunfo nos dois últimos jogos, ambos em casa, para se classificar.

São Paulo visita o Puerto Cabello pela Copa Sul-Americana Foto: Nilton Fukuda / saopaulofc.net

Apesar do duelo desta terça-feira ser contra o lanterna do grupo que ainda não venceu na Copa Sul-Americana, a partida reserva dois fatores que podem dificultar a vida do São Paulo. O primeiro é a viagem para a Venezuela. Depois de ter jogado no sábado contra o Vasco pelo Brasileirão, o time de Dorival Júnior teve parte do domingo de folga e se apresentou no aeroporto para a viagem. Por conta da distância, o time só chegou na cidade da partida no meio da tarde desta segunda-feira e irá para a partida sem nenhuma atividade de campo.

Além disso, dentro de campo, o São Paulo não contará com Nestor e Arboleda. Destaques da equipe na sequência de partidas sem derrotas, o meia e o zagueiro foram poupados da viagem até a Venezuela por conta de uma sobrecarga muscular e serão desfalques na partida desta terça-feira.

Jogo da vida para o Puerto Cabello

Com três derrotas na Copa Sul-Americana até aqui, o Puerto Cabello entra em campo nesta terça-feira para o tudo ou nada. Em casa de nova derrota, o time pode ser eliminado da competição com duas rodadas de antecedência. Caso consiga pontuar, o time venezuelano ganha uma sobrevida, mas seguirá em situação delicada para as duas últimas rodadas.

Para conseguir vencer pela primeira vez na competição continental em 2023, o Puerto Cabello busca trazer para a competição o bom momento que vive no campeonato nacional. Até o momento, o time é o líder do torneio com 11 pontos de vantagem para o segundo colocado.

FICHA TÉCNICA

PUERTO CABELLO X SÃO PAULO

PUERTO CABELLO - Romero, De la Hoz, Rivero, Peraza e Granados; Reyes, Zuma, Cedeño e Ladera; Pérez e Hernández. Treinador: Noel Sanvicente

SÃO PAULO - Rafael; Raí Ramos, Diego Costa, Alan Franco e Patryck; Mendez, Luan, Wellington Rato e Michel Araújo; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.