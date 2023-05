Quem é Celina Locks: noiva de Ronaldo é amiga de Armani, tem marca de cosméticos e gere fundação

A modelo Celina Locks e o ex-jogador Ronaldo Fenômeno, dono da SAF do Cruzeiro e do clube espanhol Valladolid, mantêm um relacionamento desde 2015. Em janeiro deste ano, eles ficaram noivos durante viagem para a República Dominicana. Aos 32 anos, a paranaense organiza sua vida entre as passarelas, gestão da Fundação Fenômenos e a administração da sua própria marca de produtos de beleza, a Celina Locks Beauty, criada em 2021. É uma mulher ativa.

Celina nasceu em Curitiba e começou a carreira na moda em 2007. No mesmo ano, ela venceu o concurso Supermodel of the World. Ela já participou de importantes desfiles no Rio, Milão, Paris e Nova York, além da tradicional São Paulo Fashion Week. Sua agenda é tão intensa quando a de Ronaldo. Quando podem, misturam os eventos e são vistos juntos com frequência.

Ronaldo e Celina se conheceram na casa de um amigo em comum, nos preparativos para uma festa à fantasia. Eles tornaram público o relacionamento durante o Baile da Vogue de 2015. Desde então, o ex-atacante e a modelo estão juntos e compartilhando diversas atividades juntos. Celina relata que mantém “ótimo” relacionamento com os filhos do ex-camisa 9 da seleção brasileira: Ronald, de 23 anos, Alexander, de 18, Maria Sofia, de 14, e Maria Alice, de 13. Ronaldo já foi casado algumas vezes. Não há informações de que ela ajude o jogador em suas atividades nos clubes.

Ronaldo e Celina planejam casamento para os últimos meses de 2023. Foto: Kena Betancur/ AFP

Apesar do sucesso nas passarelas, Celina não restringe suas atividades à modelagem, mesmo tendo grandes amizades no mundo da moda e relevância no segmento. A paranaense trata Giorgio Armani (um dos mais conceituados estilistas italianos e do mundo), por exemplo, como “membro da família”. Aliás, desfilar não foi sua primeira vontade profissional. À Vogue, ela revelou que, na infância e na juventude, gostava mesmo era de jogar handebol e de andar de skate.

Celina e Ronaldo viveram momento romântico no início do ano, quando fizeram uma viagem familiar para a República Dominicana. O casal tem um apelido carinhoso pelo qual se tratam: “Momo”. De acordo com a modelo, o pedido de casamento foi feito pelo Fenômeno durante um luau. “Foi muito especial ele me olhar não só como o amor da vida dele, mas me exaltar como mulher”, afirmou a paranaense à revista na ocasião.

Entre as atividades que promove conjuntamente com Ronaldo está a presidência do conselho da Fundação Fenômenos. A organização sem fins lucrativos se dedica a “desenvolver desde 2012 projetos voltados para as comunidades do Brasil a fim de contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos seus indivíduos”, de acordo com a página da própria entidade. O Estadão tentou falar com o casal, mas não conseguiu.

Celina também acompanha Ronaldo na maioria das viagens que o ex-jogador faz para acompanhar as partidas das equipes que preside. Faz parte da rotina do Fenômeno assistir em Belo Horizonte aos duelos do Cruzeiro e em Valladolid, na Espanha, aos jogos da equipe local. No Brasil, eles ‘vivem’ em três cidades: São Paulo, Rio e Belo Horizonte.

Celina e Ronaldo ainda não decidiram a data do casamento, mas deve ocorrer neste ano. O local da celebração tampouco foi escolhido, mas há grandes chances de ocorrer no Brasil ou na Espanha. Se for fora do País, como já aconteceu uma vez na vida do atacante, o casal planeja uma festa de médio porte, mas com eventos que não se limitarão a um único dia.

Celina é ativa nas redes sociais. Ela tem 426 mil seguidores no Instagram, onde posta fotos em desfiles e eventos e também ao lado de Ronaldo. Em um dos vídeos da rede, ela aparece se apresentando como representante da Fundação Fenômenos no dia em que Ronaldo se encontrou com refugiados sírios que fazem parte de um projeto de educação e esporte no Brasil. “O futebol não é só um esporte, mas um meio de inspiração pessoal e transformação social”, escreveu. Ela registrou a emoção dos garotos ao encontrar Ronaldo.