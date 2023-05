Quem é Georgina Rodríguez: namorada de Cristiano Ronaldo foi babá, vendedora e hoje estrela série

Georgina Rodríguez vive um relacionamento com o astro do futebol Cristiano Ronaldo desde o fim de 2016. Recentes rumores noticiados pela imprensa de Portugal e Espanha apontaram uma possível crise entre o casal. A família do jogador e sua assessoria trataram de negar quaisquer sinais de separação. Juntos, Cristiano Ronaldo e Georgina tiveram duas filhas: Alana Martina, de cinco anos, e Bella Esmeralda, de um. Modelo e empresária, a hispano-argentina ganhou ainda mais notoriedade ao estrelar uma série na Netflix.

Georgina nasceu em Buenos Aires, capital da Argentina, em 1994, mas pouco viveu na América do Sul e regressou com sua família para a Espanha. Seu pai é argentino e conheceu a mãe na Espanha, em Múrcia. Depois se mudaram para Jaca, pequena cidade de 13 mil habitantes em Aragão, no norte espanhol. A história da família de Georgina, porém, é nebulosa e não há muitos esclarecimentos sobre a relação com e entre seus pais.

Mais tarde, Georgina se mudou para Bristol, na Inglaterra. Lá, ela foi au pair, cuidando de crianças como babá em troca de alimentação, moradia e uma remuneração. De volta à Espanha, dessa vez na capital Madri, Georgina passou a trabalhar em uma loja Gucci. Foi nesse período, em 2016, que conheceu Cristiano Ronaldo em um evento da Dolce & Gabbana. À época, o português jogava no Real Madrid.

Georgina Rodríguez marcou presença no festival de Cannes neste ano. Foto: Patrícia de Melo Moreira / AFP

Quando o romance entre Georgina e Cristiano Ronaldo foi descoberto pela mídia, em uma viagem do casal para a Disney em Paris, fotógrafos e repórteres não paravam de buscar de informações sobre a nova namorada do astro português. O assédio inviabilizou a permanência de Georgina naquela loja. Ela então passou a trabalhar em função semelhante em um estande da Prada em um El Corte Inglés da capital espanhola. Naquele momento, a argentina ainda evitava grandes luxos e foi clicada algumas vezes utilizando transporte público.

“Claramente a minha relação com ele (Cristiano Ronaldo) permitiu realizar muitos dos meus sonhos, mas sempre, tanto antes como depois de o conhecer, coloquei a mesma paixão em tudo o que fiz. Ser faxineira, vendedora ou modelo”, contou Georgina em entrevista à Elle.

Continua após a publicidade

A partir de então, Georgina começou a ganhar notoriedade e seu perfil foi notado por agências de modelos. Assim, a namorada de Cristiano Ronaldo emplacou sua imagem junto a marcas importantes e capas de revistas. A vida diante das câmeras ganhou novos contornos quando participou de uma entrega de prêmios da MTV e ajudou a apresentar o Festival Musical de Sanremo. Em 2020, soltou a voz na versão espanhola do Masked Singer. Georgina também nunca escondeu que cultiva paixão pela dança.

Em 2018, Georgina decidiu investir na sua formação. Fez um curso de contabilidade e começou a desenhar a carreira de empresária. Três anos depois, lançou sua própria marca de roupas, a OM by G. A peça mais tradicional com o carimbo de Georgina é um conjunto de moletom vermelho.

O ano de 2022 foi, segundo Georgina, o “mais complicado da sua vida”. Grávida de gêmeos, a argentina perdeu um dos bebês durante o parto. “É algo que me acompanhará por toda a vida e que não poderemos esquecer. Meus filhos são a coisa mais importante que tenho e cada passo que dou é marcado por eles. Sou uma mãe onipresente em sua evolução. Às vezes me chamam de pesada, mas não quero perder nada”, afirmou à Elle.

Atualmente, Georgina vive com Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita para onde o astro português se transferiu no início do ano, quando passou a defender as cores do Al-Nassr. Desde o início do relacionamento, Georgina marcou presença em jogos decisivos, no Real Madrid, Juventus, Manchester United e seleção portuguesa. Além de Alana e Martina, o jogador tem outros três filhos: Cristiano Jr., de 12 anos, e os gêmeos Mateo Ronaldo e Eva Maria, de seis. Todos vivem juntos com o craque e a modelo.

No último ano, foi lançada a série documental Soy Georgina, na Netflix. Ao destrinchar o cotidiano de Georgina Rodíguez, a série expôs a vida de ostentação e luxo da empresária e modelo. Os gastos elevados e os valores pagos em objetos e peças de roupas causam polêmicas. “Eu chegava de ônibus no trabalho e ia embora de Bugatti”, foi uma das frases mais marcantes reveladas na série.