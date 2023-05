Mãe de Cristiano Ronaldo nega separação de filho e Georgina Rodríguez: ‘Todos os casais discutem’

Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, tratou de afastar nesta quinta-feira os rumores de que seu filho e Georgina Rodríguez estariam prestes a encerrar o relação. Participando de um evento de lançamento de uma ótima em Funchal, na Ilha da Madeira, a mãe do astro português foi taxativa.

“É tudo mentira. Todos os casais discutem, portanto isso é tudo uma mentira”, disse Dolores à televisão do Correio da Manhã. Nas últimas semanas, a imprensa portuguesa e espanhola tem repercutido uma possibilidade de insatisfação no namoro de Cristiano Ronaldo e Georgina.

A mãe do craque português deixou claro que entende ser normal que haja rusgas entre um casal e que Cristiano Ronaldo e Georgina estão suscetíveis a essas intempéries.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez seguirão juntos, de acordo com a mãe do jogador Foto: Jon Nazca/REUTERS

Cristiano Ronaldo está com 38 anos e joga atualmente no Al-Nassr da Arábia Saudita. Na última segunda-feira, o lusitano se mostrou irritado após o empate de sua equipe com o Al-Khaleej e empurrou um membro da comissão técnica adversária que tentava tirar uma selfie com o adversário.

Juntos desde 2016, Cristiano e Georgina são pais de Alana Martina e Bella Esmeralda. O português também é pai de Cristiano Ronaldo Junior, Mateo Ronaldo e Eva Maria.