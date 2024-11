Quem é Savério Orlandi, rival de Leila Pereira nas eleições do Palmeiras

Diferentemente do que ocorreu na eleição passada, Leila Pereira tem um rival em seu caminho para tentar ser reeleita presidente do Palmeiras. Trata-se de Savério Orlandi, candidato da oposição que busca tirar da cadeira mais importante do Palmeiras a poderosa empresária de 60 anos.

PUBLICIDADE Savério Orlandi, advogado, tem 53 anos e é sócio do Palmeiras 1983. Faz parte do Conselho Deliberativo há 23 anos, compôs o Conselho de Orientação e Fiscalização entre 2013 e 2021 e é integrante de todas as comissões estatutárias desde 2001. Ele é consultor jurídico e sócio filiado desde a fundação da Associação Brasileira dos Executivos de Futebol, além de membro da Comissão de Governança em Clubes de Futebol do IBGC. No futebol profissional, atuou como diretor de futebol entre 2007 e 2010. nas gestões de Affonso Della Monica Netto e Luiz Gonzaga Belluzzo.0

“A expectativa para a eleição é boa e vai ganhando corpo. O trabalho foi muito interesse, muitas conversas com os associados, inclusive a pessoas que não me conheciam ou que não tinham tido acesso às nossas propostas”, afirmou ao Estadão o candidato da oposição. “A receptividade com a nossa chapa está muito alta, o que nos deixa com expectativa de vitória grande”.

Apoio de Ademir da Guia

O maior ídolo da história do Palmeiras está ao lado de Savério. Ademir da Guia declarou seu apoio público ao candidato da oposição em evento nesta semana no clube, no qual fez um rápido discurso.

Na ocasião, o ex-jogador citou sua trajetória de brilho, com 155 gols em 902 jogos pelo Palmeiras, até que alguém gritou: “a Leila nem sabia que você já existia”, para cutucar a atual presidente. “É verdade, é verdade”, respondeu de bate-pronto o Divino, rindo. Leão, outro ídolo palestrino, também esteve nessa mesma confraternização.

Palmeiras não está tão bem como parece?

Orlandi foi o nome escolhido em junho passado pela oposição para rivalizar com Leila, que venceu a eleição passada como candidata única. Ele considera que os associados e os palmeirenses de fora do clube têm a percepção de que o clube não está tão bem como parece. Foi essa a razão, diz, que escolheu ser candidato à presidência.

Candidato da oposição, Savério Orlandi desafia Leila Pereira nas eleições do Palmeiras Foto: Daniel Teixeira/Estadão

“Para o associado é flagrante essa percepção”, disse em entrevista recente ao Estadão. Conforme o conselheiro, seu maior desafio é justamente tentar convencer os associados de que são necessárias mudanças na gestão do Palmeiras, que o quadro financeiro do clube não é tão confortável como parece e que os dez anos de glória do time, com títulos empilhados consecutivamente, não são resultado das ações da atual presidente.

“Ela (Leila) patrocina shows, eventos, com acesso à cerveja de graça, e o associado acaba esquecendo tudo o que passou no início da gestão”, afirmou, em referência aos muitos eventos organizados por Leila durante sua gestão com artistas conhecidos. Os 110 anos do Palmeiras, por exemplo, foram comemorados com a apresentação de Ivete Sangalo em agosto passado. “O associado não pode esperar um mecenato”, contesta.

A ideia do candidato da oposição é explorar as fraquezas e vulnerabilidades políticas de Leila, frequentemente questionada pela torcida e por parte dos conselheiros, que alegam haver conflito de interesses na administração da empresária, o que ela afirma não existir, e também pelas promessas não cumpridas, como a redução no valor dos ingressos.

Seu plano, caso eleito, é resgatar “a participação dos sócios na gestão, a democracia e a transparência” porque avalia que o clube sob Leila está “enredado” e entende que a atual gestão é problemática, com conflito de interesses. Sua visão é de que a dirigente usa a agremiação para se autopromover e beneficiar suas empresas.

PUBLICIDADE “O nosso plano de gestão passa por uma visão de futuro. Inegavelmente, a gestão de hoje tem pensamento de curto prazo, ela pensa até o dia em que ela estiver no clube, tanto que ela falou já sobre o dia em que ela sair como vai ficar o Palmeiras”, comentou ele, lembrando de que Leila disse que se ela deixar o comando, o clube entrará em espiral de queda e descerá de divisão. Propostas de Savério para o futebol masculino do Palmeiras Manter estrutura de gestão altamente profissionalizada e focada em metas claras e resultados;

Reforçar o relacionamento com a imprensa através de uma política de comunicação proativa, com melhorias na Academia de Futebol para acolher os jornalistas com conforto e segurança;

Expandir investimentos na infraestrutura do futebol profissional e categorias de base, com modernização do centro de treinamentos, vestiários e equipamentos médicos;

Desenvolver políticas para atrair e reter os melhores talentos, tantos atletas quanto profissionais das áreas de suporte;

Incorporar a ciência de dados para otimizar o desempenho esportivo e o planejamento tático, com foco na análise de mercado e preparação para os jogos;

Ampliar a profissionalização das áreas de marketing, comunicação, relações institucionais e recursos humanos;

Criar programas para preparar atletas para a vida após o futebol, com orientação financeira, educação e transição de carreira. Propostas de Savério Orlandi para o clube social