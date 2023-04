Quem são os candidatos a craque do Brasileirão 2023? Veja os destaques das equipes favoritas

O Campeonato Brasileiro 2023 começa nesta fim de semana com a expectativa de equilíbrio de forças diante do retorno de três equipes grandes para a elite. Assim como nas últimas temporadas, o torneio nacional começa com candidatos claros ao título. Palmeiras, atual campeão, Flamengo e Atlético-MG ganham a companhia de Fluminense, que está encantando o público com o futebol praticado pelos comandados de Fernando Diniz, e Grêmio, que confia no ídolo Renato Gaúcho para liderar a equipe.

Em campo, é comum que o campeão tenha seu principal jogador eleito o craque do Brasileirão. Em 2022, Gustavo Scarpa, ex-palmeirense e atualmente no inglês Nottingham Forest foi escolhido o melhor jogador do torneio. Em 2023, quem será o craque que ajudará sua equipe a erguer a taça? O Estadão preparou uma lista com os dez principais candidatos ao prêmio. Confira:

RAPHAEL VEIGA

O meia do Palmeiras tem 27 anos e faz ótima temporada com a camisa alviverde. Escolhido o melhor jogador do Paulistão, Veiga é decisivo e o grande articulador de jogadas. O bom desempenho o levou para a seleção brasileira, onde fez sua estreia em março, em amistoso com o Marrocos. Em 2023, Veiga anotou cinco gols e deu outras cinco assistências. Na estreia do Palmeiras, diante do Cuiabá, ele não estará em campo por causa de uma lesão.

Raphael Veiga, do Palmeiras, durante treinamento, na Academia de Futebol. Foto: Cesar Greco/ SE Palmeiras

DUDU

Dudu teve dificuldades para pegar embalo na temporada, mas os dois últimos jogos com a camisa do Palmeiras, diante de Água Santa e Tombense, com jogadas plasticamente impecáveis elevou as expectativas e o colocou em um patamar que sua idolatria e história no time alviverde permitem. Em 2023, o atacante ainda não balançou as redes, mas deu duas assistências.

Dudu exibe taça do Paulistão conquistada no último fim de semana. Foto: Alex Silva/Estadão

CANO

Germán Cano foi craque e artilheiro do Campeonato Carioca, sendo o retrato do título do Fluminense. O argentino não tem grife, mas sabe o caminho do gol como poucos. São incríveis 18 gols em 15 jogos no ano.

German Cano é o principal nome do elenco do Fluminense. Foto: Bruna Prado / AP

MARCELO

O experiente jogador chegou há pouco no Fluminense, mas as primeiras impressões deram amostras de que Marcelo será parte importante no esquema de Diniz. Qualidade técnica não falta ao atleta de 34 anos que fez muito sucesso no Real Madrid.

Marcelo retornou ao Fluminense, clube em que começou a carreira profissional. Foto: Bruna Prado / AP

DE ARRASCAETA

Apesar do momento turbulento pelo qual passa o Flamengo, Arrascaeta é, sem dúvidas, o motor do time. O uruguaio ainda busca consistência na temporada, mas o favoritismo rubro-negro, a depender do novo técnico, autoriza indicar o meia como provável craque em uma campanha vitoriosa.

Arrascaeta é um dos ídolos dessa geração que acumula títulos com o Flamengo. Foto: Mauro Pimentel/ AFP

PEDRO

Ainda não se sabe qual formação tática o novo treinador rubro-negro irá utilizar, mas Pedro tem um faro artilheiro que permite que o torcedor do Flamengo sonhe em vê-lo acumulando os postos de artilheiro e craque do Brasileirão. Em 2023, o centroavante soma dez gols em 13 jogos.

Pedro disputou a Copa do Catar com a seleção brasileira. Foto: Khaled Desouki / AFP

HULK

Desde que chegou ao Atlético-MG, Hulk gerou uma identificação natural com o torcedor. O atacante construiu uma trajetória fantástica em 2021, mas sofreu um abalo em 2022. Na atual temporada, o atacante tem produzido futebol suficiente para apontá-lo como craque do campeão mineiro, são 14 gols em 15 jogos.

Hulk lidera o Atlético-MG em sua terceira temporada no clube. Foto: Douglas Magno / AFP

PAULINHO

Aos 22 anos, Paulinho decidiu trocar o Bayer Leverkusen pelo Atlético-MG. Seu potencial não deixa margens para dúvidas. Campeão olímpico em Tóquio, o atleta tem mostrado bom futebol e ajudado seu time em jogos decisivos.

Paulinho tem se destacado com a camisa atleticana. Foto: Douglas Magno/ AFP

LUIS SUÁREZ

A grande estrela do Brasileirão atende pelo nome de Luis Suárez. O uruguaio deixou saudades no Barcelona, Liverpool e Atlético de Madrid. No Grêmio, tem dado conta do recado e não são os 36 anos de idade que o abatem. Campeão gaúcho, autor do gol do título, Suárez encanta os tricolores e o técnico Renato com 11 gols em 15 jogos.

Luis Suárez pode ser o diferencial do Grêmio na luta pelo título. Foto: Silvio Avila / AFP

BITELLO

Com 23 anos, o meia Bitello tem ganhado protagonismo no Grêmio. O jovem conta com a confiança do treinador e tem sido alvo de elogios frequentes, seja como garçom ou artilheiro.

Bitello é um dos destaques do Grêmio na temporada. Foto: Lucas Uebel/ Grêmio FBPA

RENOME É MARKETING

As ativações de marketing aproveitando o nome de jogadores consagrados, e que despertam grande euforia dos torcedores, tem se mostrado um caminho viável para os clubes brasileiros lucrarem com mais receitas. Porém, de que maneira as agremiações podem tirar proveito da imagem desses ídolos para aumentar ainda mais as vendas de camisa e produtos relacionados aos jogadores?

Na visão de Rene Salviano, especialista em marketing esportivo e CEO da Heatmap, as redes sociais se tornaram um bom termômetro para medir o sucesso e aceitação da torcida em relação a uma contratação, podendo até reverter toda essa repercussão em lucro para os clubes.

“Vale lembrar que hoje todos brigam por audiência e estes atletas trazem consigo alta dose disto, e audiência é dinheiro. Todos sempre lembram primeiramente em vendas de camisas, mas somente o ato de consumo das redes sociais podemos mensurar como ponto positivo de ganho financeiro. Com um bom planejamento e uma boa dose criativa em ativações, grandes marcas compram a ideia de projetos especiais envolvendo grandes nomes”, conclui o especialista.

O Grêmio, fora das quatro linhas, já celebra os impactos da presença de Suárez na equipe. Recentemente, a direção anunciou a marca de 93 mil sócios, maior número na história do clube. Desde a chegada do atacante, foram quase 30 mil novas adesões. O público nos jogos como mandante também cresceu significativamente. Na temporada, são mais de 32 mil pessoas por jogo, 49% a mais do que o registrado durante o ano passado. Apenas na apresentação do atleta, mais de 30 mil tricolores compareceram na Arena. Para a final do estadual, todos os ingressos foram vendidos.

No caso do Marcelo, no Fluminense, a apresentação do lateral-esquerdo levou mais de 35 mil torcedores ao Maracanã. A cria da base de Xerém retornou ao clube após 17 anos e mobilizou a torcida tricolor desde o momento que foi anunciado nas redes sociais. Só a postagem no Twitter, de oficialização da contratação, rendeu mais de 113 mil curtidas

Para Armênio Neto, especialista em novos negócios do esporte e que comandou o departamento de marketing do Santos de Neymar, Marcelo é uma espécie de “cereja do bolo” para o marketing do Flu. “Ele aproxima ainda mais o torcedor da paixão por Xerém, pela base e pela história do clube. Se o Tricolor souber aproveitar isso, terá nele um reforço para gerar novos negócios. Ele é uma espécie de “substituto” do Fred, que agora está aposentado”.