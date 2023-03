Ramon Menezes demarca território e leva cinco jogadores da sub-20 para a seleção principal

Interino na seleção brasileira principal, o técnico da sub-20 Ramon Menezes fez questão de mostrar que seu grupo de jogadores pede passagem para fazer parte do ciclo para a Copa do Mundo de 2026. Cinco atletas que estiveram na conquista do Sul-Americano no mês passado foram convocados. São eles: Vitor Roque, Mycael, Arthur, Andrey Santos e Robert Renan.

“Todos os atletas que foram convocados estão representando o grupo (sub-20)”, afirmou Ramon, ao repetir seguidas vezes que era grato pelo elenco que se classificou para o Mundial. O treinador comentou com mais profundidade sobre três deles: o lateral-direito Arthur, do América-MG, o meia Andrey Santos, do Vasco, e o atacante Vitor Roque, do Athletico. Todos eles foram muito elogiados pelo treinador, que ressaltou a “experiência” do trio, apesar da pouca idade.

Ramon Menezes anunciou a lista com os 23 convocados da seleção brasileira para o primeiro amistoso desde a Copa do Mundo. Foto: Thais Magalhães/CBF

“O Arthur teve algumas partidas no Campeonato Mineiro e no Campeonato Brasileiro jogando como externo, também pela esquerda, o que nos chamou a atenção. Vestiu muito bem a camisa da seleção brasileira e fez um ótimo Sul-Americano”, pontuou Ramon.

“O Andrey vem sendo o destaque. Embora jovem, já é uma referência para os colegas, principalmente para os jogadores da seleção (de base). Ele consegue fazer a construção e também a finalização de jogadas”, ressaltou Ramon, já aproveitando para deixar nas entrelinhas que ele tem condições de seguir futuramente na seleção principal. “Tem potencial enorme e uma cabeça muito boa.”

Sobre um dos artilheiros do Sul-Americano, Ramon disse que Vitor Roque, embora tenha sido o jogador mais jovem convocado para aquela competição, já consegue se impor diante dos adversários. “Vitor Roque é muito promissor, jogador de 2005, jogador mais jovem da sub-20. Já jogou uma Libertadores e foi destaque. No Sul-Americano, ele demonstrou uma capacidade incrível de fazer gols e foi artilheiro.”