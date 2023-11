Ranking coloca Abel Ferreira à frente de Diniz e Tite como melhor técnico no Brasil; veja lista

A revista inglesa FourFourTwo elaborou nesta segunda-feira um ranking dos 50 melhores técnicos da atualidade. A publicação colocou o catalão Pep Guardiola, do Manchester City, no topo da lista. Treinadores do futebol brasileiro foram mencionados, sendo que o português Abel Ferreira, do Palmeiras, foi o considerado o melhor entre eles.

O comandante do Palmeiras foi alocado no ranking na 14ª posição, à frente de Fernando Diniz (22º), que acaba de ser campeão da Libertadores pelo Fluminense, e Tite (29º), do Flamengo. Diniz sucedeu Tite como treinador da seleção brasileira.

Abel Ferreira também é apontado como o melhor português da atualidade. O técnico do Palmeiras está uma posição acima de José Mourinho (15º), da Roma. Rúben Amorim (26º), do Sporting, e Sergio Conceição (37º), do Porto, estão na lista.

Abel Ferreira é o 14º melhor treinador da atualidade, de acordo com revista inglesa. Foto: Isaac Fontana/ EFE

Além de Abel, Diniz e Tite, apenas mais um treinador na América do Sul foi citado no ranking: o argentino Martín Demichelis, do River Plate. Jorge Almirón, vice-campeão continental com o Boca Juniors, que pediu demissão do cargo após perder a final da Libertadores, não compõem a lista.

Treinadores que têm feito sucesso com equipes menos poderosas foram lembrados pela revista e indicados como um dos 50 melhores. Roberto De Zerbi (Brighton - 8º), Xabi Alonso (Bayer Leverkusen - 11º), Ange Postecoglou (Tottenham - 16º) e Míchel (Girona - 24º) são muito elogiados pelos bons resultados nessa temporada.

Veja lista dos 50 melhores técnicos da atualidade

